सुनो! बारात लेकर तुरंत लौट जाओ... दुल्हन के भाई ने दूल्हे को जमकर फटकार लगाई, दहाड़ सुनकर कांप उठे बाराती
सुनो! बारात लेकर तुरंत लौट जाओ... दुल्हन के भाई ने दूल्हे को जमकर फटकार लगाई, दहाड़ सुनकर कांप उठे बाराती

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर निकाह के दिन दूल्हा देखने के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से साफ इनकार कर दिया. यह मामला नगर और आसपास में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:52 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Rampur News: घर में शहनाइयों की गूंज थी, रिश्तेदार और मेहमान सजधज कर दुल्हन को देखने के इंतजार में बैठे थे. लेकिन बारात आते ही खुशियों का माहौल गम और गुस्से में बदल गया. दुल्हन के घरवालों ने जैसे ही दूल्हे को देखा, उनके होश उड़ गए. जिसके बाद दुल्हन के भाई ने दूल्हे को तुरंत बारात लेकर निकलनों को कह दिया. जिसके बाद बाराती भी सुनकर सन्न हो गए.  

कहां की है ये घटना?
रामपुर के शाहबाद तहसील क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है. दरअसल, इस निकाह की शुरुआत व्हाट्सएप पर हुई थी. जहां पर फोटो देखकर रिश्ता तय किया गया था, लेकिन बारात पहुंचने पर दूल्हा वही नहीं निकला जिसकी तस्वीर भेजी गई थी. जानकारी के मुताबिक, नगर का एक युवक दिल्ली में रहकर काम करता है. उसकी पहचान एक व्यक्ति से हुई. बातचीत के दौरान उसने अपनी बहन के लिए रिश्ते की बात कही. इस पर उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए दूल्हे की फोटो भेजी, जिसे परिवार ने पसंद कर लिया.

कब की दोनों की शादी?
13 सितंबर को निकाह की तारीख तय की गई थी. जब बारात पहुंची तो गाड़ियों में सिर्फ सात लोग थे, जबकि पहले से 30 लोगों के आने की बात कही गई थी. शक होने पर दुल्हन के भाई ने पुराने व्हाट्सएप संदेश और फोटो मिलाए तो पता चला कि सामने खड़ा दूल्हा कोई और ही है. परिवार ने तत्काल फैसला लेते हुए निकाह से इनकार कर दिया और बारात को वापस लौटा दिया. इसके बाद रातों-रात लड़की का निकाह किसी अन्य युवक से करा दिया गया.

