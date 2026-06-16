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‘रिया गुप्ता’ बनकर रचाई शादी, 3 दिन बाद खुला यास्मीन का राज; दूल्हे के उड़े होश

Rampur News: रामपुर जनपद में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है, यहां एक मुस्लिम युवती ने कथित तौर पर अपना नाम और पहचान बदलकर खुद को हिंदू युवती बताया और एक हिंदू युवक से शादी रचा ली, शादी के कुछ ही दिनों बाद जब सच्चाई सामने आई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 16, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:56 PM IST
‘रिया गुप्ता’ बनकर रचाई शादी, 3 दिन बाद खुला यास्मीन का राज; दूल्हे के उड़े होश
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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