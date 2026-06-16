रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से शादी के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहाँ एक मुस्लिम युवती ने कथित तौर पर अपनी असली पहचान और धर्म छिपाकर एक हिंदू युवक से शादी रचा ली. हालांकि, शादी के महज तीन दिन बाद ही दुल्हन की सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद पीड़ित युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.