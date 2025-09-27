Premendra kumar/Firozabad: यूपी के फिरोजाबाद में भाऊ का नगला गांव में साध्वी के स्वरूप में रेनू यादव सुर्खियां बंटोर रही हैं. यहां दिल्ली, आगरा, मथुरा, कासगंज इटावा ही नहीं, जर्मनी जैसे देशों से भी लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं. लोगों का दावा है कि यहां आकर उन्‍हें बीमारियों से आराम मिला है. कुछ ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की गले की समस्या का इलाज यहां कराया और उसे राहत मिली.

'यूट्यूब वाली मां की बेटी' के नाम से फेमस

रेनू यादव को “यूट्यूब वाली मां की बेटी” के नाम से लोग जानते हैं. रेनू यादव खुद कहती हैं कि उन पर मां काली की विशेष कृपा है. बीए की पढ़ाई के बाद इन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग भी की, नौकरी के लिए उनका चयन भी हुआ, लेकिन उन्होंने लोगों की सेवा के इस रास्ते को चुना. हर शनिवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक यहां एक विशेष दरबार सजता है, जहां भूत-प्रेत या अन्य बीमारी से पीड़ित लोग पहुंचते हैं.

काली के सामने फोटो रखकर समस्‍या का समाधान

यहां आने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें काफी फायदा होता है, जो लोग यहां नहीं आ सकते, वे अपना फोटो रेनू को व्‍हाट्सऐप पर भेज देते हैं और रेनू यादव उस फोटो को मां काली के सामने रखकर उनकी समस्या के समाधान की प्रार्थना करती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं शनिवार को जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो वहां मौजूद महिलाओं को भूत-प्रेत के साए में चौकी पर अजीब तरीके से खेलते भी देखा गया. कुल मिलाकर नगला भाऊ की यह चौकी अब स्थानीय लोगों के विश्वास और उम्मीद का केंद्र बन चुकी है.