Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

समधी के साथ समधन हुई फरार, पत्नी की बेवफाई से पति ने उठाया खौफनाक कदम

Budaun News:  बदायूं से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां समधी के साथ समधन फरार हो गई. इसके बाद महिला के पति का शव सुबह जंगल में एक पेड़ पर लटका मिला.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:33 PM IST
Budaun News: यूपी के बदायूं जिले से प्रेम प्रसंग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां समधी के साथ समधन फरार हुई. पत्नी के इस फैसले को उसका पति बर्दाश्त नहीं कर पाया. इसके बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

विस्तार से जानिए पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के पतसा गांव का है. यहां समधी-समधन के प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक दुखद घटना हुई. जहां एक व्यक्ति कालीचरण (50) की मौत हो गई है. कालीचरण की पत्नी मीरा देवी का जयभगवान उर्फ पप्पू के साथ प्रेम प्रसंग था, जो कि 8-10 वर्ष पहले अपनी ससुराल अलापुर आया था और वहीं बस गया था.

पेड़ पर लटका मिला शव
मीरा देवी को जयभगवान ने ऊंचे ख्वाब दिखाकर भगा ले गया था, लेकिन बाद में वह वापस घर लौट आई और अपने पति के साथ रहने लगी. हालांकि, वह हमेशा अपने पति से झगड़ा करती थी और क्लेश करती थी. 28 अक्टूबर को मीरा देवी अपने पति कालीचरण के साथ अपनी छोटी बहन के घर गई थी, लेकिन वहां से वह अपने प्रेमी जयभगवान के साथ भाग गई. कालीचरण अकेले घर लौट आया और अगले दिन सुबह जंगल में एक पेड़ पर लटका मिला. 

परिजनों ने लगाए ये आरोप
परिजनों का आरोप है कि कालीचरण की मौत के पीछे जयभगवान का हाथ है, जिसने कालीचरण को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था. कालीचरण के दो बेटे पंकज और अरुण हैं, और एक बेटी रीतू है, जिसकी शादी मीरा देवी ने जयभगवान के बेटे विशाल से करवा दी थी.

क्या बोले थानाध्यक्ष?
इस पूरे मामले पर आलापुर थाना अध्यक्ष का कहना है कि मृतक के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पूरे मामले की हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है. जांच पड़ताल के बाद जो भी स्त्री सामने निकल कर आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जारही है.

