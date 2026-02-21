Mainpuri News: 'रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया...' स्कूल प्रशासन की चूक से दांव पर इंटर की छात्रा का भविष्य, DM दफ्तर में फूट-फूट कर रोई तन्वी

Mainpuri News/अतुल सक्सेना: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां इंटरमीडिएट की एक छात्रा ने स्कूल प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए हैं. इस छात्रा का नाम तन्वी चौहान है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन की भारी लापरवाही के कारण उसकी बोर्ड परीक्षा ही छूट गई.

स्कूल प्रशासन पर लगे संगीन आरोप

तन्वी का कहना है कि वह पूरे साल मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करती रही. सपनों को आंखों में सजोए जब वह स्कूल अपना प्रवेश पत्र लेने पहुंची, तो वहां जो सुनने को मिला उसने उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी. स्कूल प्रशासन ने कथित तौर पर बताया कि गलती से उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया, इसलिए उसका प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा.

तन्वी की आंखों से छलके आंसू

जरा आप भी सोचिए...जिस छात्रा ने रात-दिन एक कर भविष्य की तैयारी की हो, उसे अंतिम समय पर बताया जाए कि उसका नाम ही दर्ज नहीं है तो उसे कैसा महसूस होगा. बताया जा रहा है कि जैसे ही स्कूल प्रशासन ने यह बात बताई, उसे सुनते ही तन्वी की आंखों से आंसू छलक पड़े. निराश और आहत तन्वी चौहान सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची.

जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार

डीएम ऑफिस में तन्वी फूट-फूट कर रो पड़ी और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तन्वी बार-बार यही कहती रही कि मेरी क्या गलती थी? मैंने तो पूरे साल पढ़ाई की. अब बड़ा सवाल यह है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? क्या स्कूल प्रशासन की यह चूक एक छात्रा के भविष्य पर भारी पड़ जाएगी? क्या विभाग इस लापरवाही पर कार्रवाई करेगा?

इस मामले ने अभिभावकों में भी आक्रोश पैदा कर दिया है. शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या तन्वी को न्याय मिलेगा या उसकी मेहनत यूं ही कागजों की गलती में दब जाएगी.

