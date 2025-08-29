प्रेमी जोड़ों को 15, दिलजलों को 10 रुपये में चाय, शाहजहांपुर में "बेवफा चायवाला'' की अनोखी दुकान

शाहजहांपुर/शिव कुमार: कुछ वक्त पहले सोनम बेवफा का नाम खूब चर्चा में आया था. लेकिन आजकल शाहजहांपुर का बेवफा चायवाला यहां युवाओ में चर्चा का विषय बना हुआ है. 19 साल का युवक बेवफा चाय वाले के नाम से स्टाल लगाकर खूब कमाई कर रहा है. यहां प्रेमी जोड़े के लिए चाय का रेट अलग है. और प्यार में धोखा खाए प्रेमी को चाय की प्याली के लिए भारी छूट दी जा रही है.

रोजगार का फैसला

बेवफा चाय वाले का कहना है कि पीएम मोदी से प्रेरित होकर पढ़ाई के साथ-साथ उसने चाय बेचने का यह अनोखा प्रयोग किया है. जिसमें उसे बड़ी सफलता मिली है.. बेवफा चाय वाले की लोग यहां जमकर तारीफ कर रहे हैं. दरअसल थाना सिधौली कस्बे का रहने वाले 19 साल के अंकित ने पढ़ाई की फीस चुकाने के लिए अपना रोजगार करने की फैसला किया.

चाय की क्या खास?

अंकित का कहना है कि आज के युवाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए. इसके बाद उसने थाने के पास अपना चाय का स्टाल लगाया. उसे अनोखा बनाने के लिए चाय स्टाल का नाम बेवफा चाई वाला रख दिया. यहां अगर प्रेमी जोड़ा चाय पीने आता है तो उसे इज्जत सम्मान के साथ 15 की शुद्ध दूध से बनी स्पेशल चाय दी जाती है.

धोखा खाए लोगों को छूट

वहीं अगर कोई उसे यह बता दे कि उसे प्यार में धोखा मिला है तो उसे 5 रुपये की खास छूट देकर 10 रुपये की मसालेदार चाय दी जाती है. अंकित का कहना है कि छूट का लाभ उठाने के लिए ज्यादातर लोग यहां खुद को प्यार में धोखा मिलने की बात कह कर 10 की चाय का खूब आनंद लेते हैं. अंकित के स्टॉल पर 18 से 25 साल के युवा खूब यहां आते हैं.

'बेवफा चायवाला' बनी पहचान

इसके अलावा खुश मिजाज लोग भी बेवफा चाय वाले की चाय की चुस्की लगाने भी यहां आते हैं. कुछ दिनों में ही पूरे कस्बे को लोग उसे बेवफा चाई वाले के नाम से पुकारने लगे हैं. अंकित का कहना है कि उसने अपना खुद का काम करने का फैसला शुरू किया और कमाई से होने वाले पैसे से वह खुद की पढ़ाई करता है. उसका कहना है कि किसी की नौकरी करने से बेहतर है कि लोग खुद का व्यापार करें और मालिक बनकर जिंदगी जिएं.

चर्चा का विषय बना चायवाला

युवाओं के साथ-साथ खुशमिजाज लोग भी बेवफा चाय वाले की चाय का आनंद लेने आते हैं. उनका कहना है कि उसके स्टॉल का नाम तो उन्हें अच्छा लगता ही है. साथ ही बेवफा चाय वाले की चाय का स्वाद भी बिल्कुल अलग है. हर कोई बेवफा चाई वाले अंकित की यहां तारीफ करता है. फिलहाल बेवफा चाय वाले की चाय पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.