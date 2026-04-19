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चार साल का इश्क, फिर बेवफा निकला सिपाही… प्रेमिका की हिम्मत के आगे झुका प्रेमी

Shahjahanpur News:  शाहजहांपुर में हुई इस तथाकथित 'अनोखी शादी' को अगर ध्यान से देखा जाए, तो यह किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा एक गंभीर और विवादास्पद मामला नजर आता है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:38 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

शाहजहांपुर/शिवकुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से सामने आई यह घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई काफी कड़वी और परेशान करने वाली है. एक लड़की, जिसे सालों तक शादी का झांसा देकर शोषित किया गया, आखिरकार इंसाफ के लिए खुद आगे आई और पुलिस के दरवाजे तक पहुंची. 

क्या है पूरा मामला?
मामला एक सिपाही और हरदोई की रहने वाली लड़की के बीच लंबे समय तक चले संबंधों का है, जहां आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकरने लगा. जब लड़की ने विरोध किया और सबूतों के साथ एसपी के पास पहुंची, तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों की शादी करवा दी. लेकिन यही फैसला कई सवाल खड़े करता है.

सबसे बड़ी बात, क्या किसी व्यक्ति को इस तरह सार्वजनिक दबाव में शादी के लिए मजबूर करना सही है? अगर सिपाही ने धोखा दिया था, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि शादी को समाधान बना दिया जाता. शादी कोई सजा या समझौता नहीं हो सकती, बल्कि यह दो लोगों की स्वतंत्र सहमति पर आधारित होना चाहिए.

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दूसरी ओर, लड़की के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है. जिस व्यक्ति पर उसने गंभीर आरोप लगाए, उसी के साथ जीवन बिताने का फैसला वह भी दबाव में क्या वास्तव में उसके हित में है? यह भविष्य में और बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि पुलिस ने मामले को कानूनी प्रक्रिया की बजाय तुरंत निपटाने की कोशिश की. इससे न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. यह घटना जितनी अनोखी बताई जा रही है, उतनी ही चिंताजनक भी है. इसे एक मिसाल के रूप में पेश करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह संदेश देता है कि गंभीर आरोपों का समाधान सिर्फ शादी करवा देना है, जबकि असली जरूरत है निष्पक्ष जांच और कानूनी न्याय की. 

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