यूपी में यहां अब सेफ हैं पति.. नीले ड्रम से नहीं खाएंगे खौफ! पुलिस ने आखिर निकाल ही लिया रास्ता

Shamli News/श्रवण शर्मा: यूपी के शामली जनपद में महिलाओं द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है. वहीं, बीते कुछ दिनों में महिलाओं से प्रताड़ित होकर कई व्यक्तियों ने शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

सैकड़ों मामले आते हैं हर महीने

जनपद में पति-पत्नी के विवाद को समाप्त करने के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर पर दर्जनों मामले विचाराधीन हैं. सेंटर की प्रभारी महिला अधिकारी का कहना है कि इस तरह के सैकड़ों मामले हर महीने हमारे पास आते हैं. इसी बीच, एक पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा होने की शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.

यह मामला बीते दिनों हुए उन घटनाओं से जुड़ा है, जिनमें पत्नियों ने अपने प्रेमी और परिजनों के साथ मिलकर पतियों की हत्या की थी. पुलिस ने दोनों अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया. वन स्टॉप सेंटर में पति-पत्नी के विवाद का दोनों पक्षों से सुनवाई कर समझौता कराने की प्रक्रिया चलती है. बीते महीने में करीब 10 मामले ऐसे आए, जिनमें पतियों ने पत्नियों पर प्रताड़ना और प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगाया.

कुछ महीने पहले मेरी पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई

थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के निवासी काला उर्फ जितेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी अपने मामा की लड़की के पास आती-जाती थी, इसी दौरान गांव रंगना के एक युवक से उसका प्रेम संबंध हो गया. बाद में फोन लेकर फेसबुक के जरिए बातचीत शुरू हुई और कुछ महीने पहले पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जबकि मेरे दो बेटे हैं. उसे वापस लाने के लिए मैंने उच्च अधिकारियों से लेकर थाने तक चक्कर लगाए, लेकिन मुझे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया. कार्रवाई के दौरान मेरी पत्नी और उसका प्रेमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण लेने की सलाह दी.

वन स्टॉप सेंटर के इंचार्ज ने क्या बताया?

वन स्टॉप सेंटर की महिला इंचार्ज गजाला त्यागी ने बताया कि हमारे पास हर महीने पति-पत्नी के विवाद के कई मामले आते हैं, जिनमें पत्नियों को दहेज या अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जाता है. हाल के दिनों में पत्नियों के प्रेमी के साथ फरार होने या चले जाने के मामले भी बढ़े हैं. हम दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हैं और समझौते का प्रयास करते हैं. अब अधिकतर शिकायतें पत्नियों की तरफ से आ रही हैं, हालांकि कुछ शिकायतें पतियों की ओर से भी मिली हैं, जिनमें पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर जान से मारने का खतरा जताया गया है. इन मामलों में ज्यादातर वजह मोबाइल फोन का उपयोग सामने आ रहा है.

