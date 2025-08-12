यूपी में यहां अब सेफ हैं पति.. नीले ड्रम से नहीं खाएंगे खौफ! पुलिस ने आखिर निकाल ही लिया रास्ता
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2877600
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

यूपी में यहां अब सेफ हैं पति.. नीले ड्रम से नहीं खाएंगे खौफ! पुलिस ने आखिर निकाल ही लिया रास्ता

Shamli News: शामली जिले में पति-पत्नी के विवाद और प्रेम प्रसंग से जुड़े झगड़ों को खत्म करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है. यहां दोनों पक्षों की सुनवाई कर आपसी सहमति से मामले सुलझाए जाएंगे, जिससे परिवार में प्यार और खुशहाली का माहौल बना रहेगा. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Shamli News/श्रवण शर्मा: यूपी के शामली जनपद में महिलाओं द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है. वहीं, बीते कुछ दिनों में महिलाओं से प्रताड़ित होकर कई व्यक्तियों ने शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

सैकड़ों मामले आते हैं हर महीने
जनपद में पति-पत्नी के विवाद को समाप्त करने के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर पर दर्जनों मामले विचाराधीन हैं. सेंटर की प्रभारी महिला अधिकारी का कहना है कि इस तरह के सैकड़ों मामले हर महीने हमारे पास आते हैं. इसी बीच, एक पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा होने की शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.

यह मामला बीते दिनों हुए उन घटनाओं से जुड़ा है, जिनमें पत्नियों ने अपने प्रेमी और परिजनों के साथ मिलकर पतियों की हत्या की थी. पुलिस ने दोनों अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया. वन स्टॉप सेंटर में पति-पत्नी के विवाद का दोनों पक्षों से सुनवाई कर समझौता कराने की प्रक्रिया चलती है. बीते महीने में करीब 10 मामले ऐसे आए, जिनमें पतियों ने पत्नियों पर प्रताड़ना और प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगाया.

कुछ महीने पहले मेरी पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई
थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के निवासी काला उर्फ जितेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी अपने मामा की लड़की के पास आती-जाती थी, इसी दौरान गांव रंगना के एक युवक से उसका प्रेम संबंध हो गया. बाद में फोन लेकर फेसबुक के जरिए बातचीत शुरू हुई और कुछ महीने पहले पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जबकि मेरे दो बेटे हैं. उसे वापस लाने के लिए मैंने उच्च अधिकारियों से लेकर थाने तक चक्कर लगाए, लेकिन मुझे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया. कार्रवाई के दौरान मेरी पत्नी और उसका प्रेमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण लेने की सलाह दी.

वन स्टॉप सेंटर के इंचार्ज ने क्या बताया?
वन स्टॉप सेंटर की महिला इंचार्ज गजाला त्यागी ने बताया कि हमारे पास हर महीने पति-पत्नी के विवाद के कई मामले आते हैं, जिनमें पत्नियों को दहेज या अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जाता है. हाल के दिनों में पत्नियों के प्रेमी के साथ फरार होने या चले जाने के मामले भी बढ़े हैं. हम दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हैं और समझौते का प्रयास करते हैं. अब अधिकतर शिकायतें पत्नियों की तरफ से आ रही हैं, हालांकि कुछ शिकायतें पतियों की ओर से भी मिली हैं, जिनमें पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर जान से मारने का खतरा जताया गया है. इन मामलों में ज्यादातर वजह मोबाइल फोन का उपयोग सामने आ रहा है.

और पढे़ं: ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई, फिर गूंजा चीख-पुकार का तांडव! 
 

TAGS

Shamli news

Trending news

Lecturer Bharti 2025
UP Lecturer Vacancy 2025: राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्‍ता भर्ती को लेकर खुशखबरी!
Auraiya News
बेहद शर्मनाक! रक्षाबंधन के दिन कलयुगी भाई ने नाबालिग बहन की रेप के बाद हत्या की
Hapur News
हापुड़ में रंगेहाथों 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा गया जेई, मेरठ एंटी करप्शन ने दबोचा
Hapur News
ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई
Bird Flu
यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक! इस शहर में 15 हजार मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी
Lalitpur news
जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटे रिश्तेदार और गांव के लोग
Ghaziabad News
डाक्टरों ने ली बेटी की जान... विरोध पर परिजनों पर टूटा कहर
Dharali Tragedy
संकट में मिली बड़ी मदद! उत्तरकाशी आपदा प्रभावित परिवार को मिले 5-5 लाख रुपये
Maharajganj News
DM की मीटिंग में मचा हड़कंप! बड़ी स्क्रीन पर अचानक चल पड़ी पोर्न वीडियो
Afreen Jabeen
13 घंटे 13min..34km की तैराकी, AMU की आफरीन ने इंग्लिश चैनल पार कर बनाया नया रिकॉर्ड
;