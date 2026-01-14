सांप से अठखेलियां पड़ी भारी; जिस कोबरा को गले में लपेटा, उसी ने डसकर ले ली किसान की जान

रामपुर: यूपी के रामपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक किसान को सांप के साथ अठखेलियां करना भारा पड़ गया. जिस सांप को देखकर लोग खौफ खाते हैं, शख्स ने उसे न केवल हाथ से पकड़ लिया बल्कि इसके साथ करतब दिखाने लगा. लेकिन सांप से खेलना शख्स को तब भारी पड़ गया जब अचानक उसने शख्स के हाथ, कान और गर्दन पर डस लिया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला पिपलिया गोपाल गांव का है. यहां के रहने वाले जीराज सिंह किसानी-मजदूरी करते हैं. वह किसी काम के सिलसिले से सड़क से जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कोबरा सांप नजर आ गया. सामान्यता कोई भी जहरीले सांप को देखकर भाग खड़ा होता है लेकिन जीराज सिंह ने इसे पकड़ लिया. इस पर आसपास के लोग जीराज की हिम्मत को दाद देने लगे. इस पर जीराज का उत्साह बढ़ गया. वह कोबरा के साथ खेलने लगे.

अचानक सांप ने डसा

उन्होंने कोबरा को अपने गले में डाल लिया. उसके साथ खेलने लगे. इस दौरान एक युवक कोबरा को जीराज के गमछे से उनके सिर पर बांधता नजर आ रहा है. जीराज सांप को गमछे से बांधकर जाने लगे, इसी दौरान सांप ने उनके हाथ, कान और गर्दन पर डस लिया.

परिजन ले गए अस्पताल, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

जब वो गांव पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो गई. घरवाले उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, गांववालों ने कोबरा को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया. वन विभाग की टीम ने कोबरा को जंगल में छोड़ा.

घटना पर क्या बोले ग्रामीण?

वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि वह सड़क से जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में सांप दिख गया. जिसको हाथ में लेकर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया. वह इसे गले में डालकर खेल रहे थे. लेकिन तभी सांप उनको डस लेता है. इस नजारे को देखकर लोग दंग रह जाते हैं. आनन-फानन में उनको परिजन अस्पताल ले जाते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है. सांप के काटने से हुई शख्स की मौत की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

