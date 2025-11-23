बदायूं में आसमान से बर्फ गिरी! ईंट भट्टे के मजदूर बाल-बाल बचे, चमत्कार या मौसम का बड़ा बदलाव? विशेषज्ञ भी हैरान

बदायूं: जिले के बिल्सी कस्बे में रविवार सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसे देखकर ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर दहल गए. करीब सुबह 9 बजे आसमान से जोरदार धमाके के साथ एक भारी-भरकम बर्फ की सिल्ली जमीन पर गिरी. बर्फ की सिल करीब 20-25 किलो की है. टकराते ही बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े दूर-दूर तक फैल गए और मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई.

गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. नंदिनी, पूनम, सोमेन्द्र, संगीता और अभिषेक समेत कई मजदूरों ने बताया कि “अगर हम कुछ कदम और पास होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.”

पुलिस-प्रशासन को दी सूचना

घटना की जानकारी फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे. घटना की सूचना पुलिस और एसडीएम बिल्सी को दी गई. पुलिस और प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची.



इंस्पेक्टर बीके मौर्य ने घटना को “कुदरत का करिश्मा” बताया, जबकि SDM प्रेमपाल सिंह ने कहा कि सीनियर अफसरों को रिपोर्ट भेज दी गई है और जांच के निर्देश दिए गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शी का बयान

भट्ठे पर काम कर रहे एक शख्स ने बताया, “मैं परिवार के साथ काम कर रहा था, तभी ऊपर से बर्फ की विशाल सिल्ली गिरकर फट गई. टुकड़े दूर-दूर तक उड़े. सब मजदूर बाल-बाल बच गए.”

जंगल में आग की तरह फैली खबर

वहीं घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई. किंग बिल्सी में अचानक से आसमान से गिरी बर्फ की सिल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई. भट्टे पर काम कर रहे लोगों में हड़कंप था तो वहीं आसपास के इलाके के लोगों बर्फ को देखने की जिज्ञासा.

खैर यह बर्फ की सिल कहां से और कैसे गिरी, ये एक जांच का विषय है, इसकी सच्चाई जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी.

