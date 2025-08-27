Aligarh News: मैंने अपनी मर्जी से शादी की... हिंदू लड़के से शादी करने के लिए सोफिया बनी सोनिया, मांग में सिंदूर देख घरवालों का खौला खून
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Aligarh News: मैंने अपनी मर्जी से शादी की... हिंदू लड़के से शादी करने के लिए सोफिया बनी सोनिया, मांग में सिंदूर देख घरवालों का खौला खून

Aligarh News: अलीगढ़ में सोफिया नाम की लड़की हिंदू लड़के से शादी के लिए सोनिया बन गई. शादी के बाद एक तरफ जहां सोनिया के घरवाले उसके जानी दुश्मन बन गए हैं. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:02 PM IST
Aligarh News/मनीष शर्मा:  यूपी के अलीगढ़ से एक मामला चर्चाओं का विषय बन चुका है. जहां पर एक मु्स्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू लड़के से शादी कर ली. बता दें कि प्रेम विवाह करने वाली एक युवती और उसके प्रेमी को न केवल परिवार वालों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. बल्कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. 

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव भटौला का बताया जा रहा है. जहां पर युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपने प्रेमी से शादी की थी. युवती का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से सनातन धर्म से प्रभावित होकर अपना नाम बदलकर सोनिया रखा. लेकिन शादी के बाद से ही युवती के परिवार वाले उस पर और उसके पति पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं.

पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने भी उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की और जबरन उसके प्रेमी की मौसी के भाई को थाने ले गई. पीड़ित युवती और उसके प्रेमी ने अब एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि परिवार वाले आए दिन उन्हें परेशान कर रहे हैं और पुलिस भी पक्षपात कर रही है.

