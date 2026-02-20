लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराया मामला

Hathras: उत्तर प्रदेश में वैसे तो पशु चोरी जैसी घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन घटना तब ज्यादा चर्चा में आ जाती है. जब चोर रात के अंधेरे में लग्जरी कार से आए हों और कोई सोना चांदी या बहुत कीमती चीज नहीं नहीं बल्कि सूअर की चोरी कर भाग निकलें.

कार से सूअर चोरी का वीडियो

हैरान करने वाली चोरी की यह घटना हाथरस की वाटर वर्क्स कॉलोनी की है. यहां गुरुवार तड़के हुई एक अनोखी चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी. अज्ञात चोरों ने चार पहिया वाहन का इस्तेमाल कर सूअरों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है.

सुबह तड़के हुई सूअरों की चोरी

घटना सुबह करीब 4:52 बजे की बताई जा रही है. फुटेज के अनुसार एक कार कॉलोनी के सुनसान हिस्से में आकर रुकती है. उसमें से उतरे कुछ लोग तेजी से पशुओं के बाड़े की ओर बढ़ते हैं और सूअरों को पकड़कर एक-एक कर कार में डालना शुरू कर देते हैं. इस दौरान इलाके के कुत्ते लगातार भौंकते रहे, लेकिन चोरों ने बिना घबराए अपना काम जारी रखा और कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए.

पशु स्वामी ने बताया

पशु स्वामी राहुल कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह सुबह अपने पशुओं को दाना-पानी देने पहुंचे तो उन्हें बाड़ा खाली मिला. पहले उन्हें लगा कि शायद सूअर आसपास निकल गए हों, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्हें चोरी की आशंका हुई. इसके बाद उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिसमें पूरी वारदात साफ नजर आई.

राहुल कुमार ने बताया कि ये पशु उनके परिवार की आय का मुख्य साधन थे और इस चोरी से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने तुरंत स्थानीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

घटना पर पुलिस का बयान

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है और वाहन नंबर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. आसपास के इलाकों में भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

इस अजीबोगरीब चोरी ने कॉलोनी के लोगों को चिंतित कर दिया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर पशु तक सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. अब सभी की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी है.

