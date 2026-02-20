Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3116327
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराया मामला

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है. यहां दो तीन चोर लग्जरी कार में रात के अंधेरे में एक सूअर चुराकर भाग निकले. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 20, 2026, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराया मामला

Hathras: उत्तर प्रदेश में वैसे तो पशु चोरी जैसी घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन घटना तब ज्यादा चर्चा में आ जाती है. जब चोर रात के अंधेरे में लग्जरी कार से आए हों और कोई सोना चांदी या बहुत कीमती चीज नहीं नहीं बल्कि सूअर की चोरी कर भाग निकलें.   

कार से सूअर चोरी का वीडियो
हैरान करने वाली चोरी की यह घटना हाथरस की वाटर वर्क्स कॉलोनी की है. यहां गुरुवार तड़के हुई एक अनोखी चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी. अज्ञात चोरों ने चार पहिया वाहन का इस्तेमाल कर सूअरों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है. 

सुबह तड़के हुई सूअरों की चोरी
घटना सुबह करीब 4:52 बजे की बताई जा रही है. फुटेज के अनुसार एक कार कॉलोनी के सुनसान हिस्से में आकर रुकती है. उसमें से उतरे कुछ लोग तेजी से पशुओं के बाड़े की ओर बढ़ते हैं और सूअरों को पकड़कर एक-एक कर कार में डालना शुरू कर देते हैं. इस दौरान इलाके के कुत्ते लगातार भौंकते रहे, लेकिन चोरों ने बिना घबराए अपना काम जारी रखा और कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पशु स्वामी ने बताया 
पशु स्वामी राहुल कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह सुबह अपने पशुओं को दाना-पानी देने पहुंचे तो उन्हें बाड़ा खाली मिला. पहले उन्हें लगा कि शायद सूअर आसपास निकल गए हों, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्हें चोरी की आशंका हुई. इसके बाद उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिसमें पूरी वारदात साफ नजर आई. 

राहुल कुमार ने बताया कि ये पशु उनके परिवार की आय का मुख्य साधन थे और इस चोरी से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने तुरंत स्थानीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. 

घटना पर पुलिस का बयान 
पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है और वाहन नंबर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. आसपास के इलाकों में भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. 

इस अजीबोगरीब चोरी ने कॉलोनी के लोगों को चिंतित कर दिया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर पशु तक सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. अब सभी की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी है. 

ये भी पढ़ें: दिल तो बच्चा है जी... छह बच्चों की मां भिखारी संग रफूचक्कर, हरदोई में मोहब्बत की अजब-गजब कहानी

TAGS

hathras newsAjab Gajab News

Trending news

raebareli news
हे भगवान...घर में लाख भी नहीं, फिर भी जीएसटी ने कुम्हार को थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस
hathras news
लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात
Sonbhadra News
सोनभद्र: होलिका और 10 बीघा पुआल में लगाई आग, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
Rahul Gandhi
राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट से निकले,दर्ज कराए बयान, 20 मिनट तक अदालत में रहे
Jhansi News
चाय की चुस्की बनी खून की वजह! भाई ने भाई की आंगन में दफनाई लाश,रची गुमशुदगी की साजिश
allahabad high court news
लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला, पत्नी जैसे रहने वाली महिला भी गुजारा भत्ता की हकदार
Udham Singh Nagar
काशीपुर में अंधविश्वास का खौफनाक खेल: जिन्न का डर दिखाकर करोड़ों डकार गया शातिर गिरो
up ramzan loudspeaker
रमजान में यूपी के मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, सपा की मांग पर सरकार का इनकार
UP Road Accidents
शादी से लौटते वक्त सड़क हादसों का कहर; कहीं दो की मौत, कहीं युवक लापता
Bijnor wedding electricity cut
निकल रही थी बारात, लाइनमैन आया फिर दूल्हे की घुड़चढ़ी से पहले कर दिया ये कांड