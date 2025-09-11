कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा..चोर ने गांव वालों को भेजी चिट्ठी, फैली दहशत
कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा..चोर ने गांव वालों को भेजी चिट्ठी, फैली दहशत

Gonda News: चोरी की खबरें तो आपने भी खूब सुनी होंगी लेकिन कोई चोर बकायदा चिट्ठी भेजकर इसे करने की बात कहे तो? गोंडा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. आइए जानते हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:57 PM IST
Gonda News (सांकेतिक तस्वीर, Gemini AI)
Gonda News (सांकेतिक तस्वीर, Gemini AI)

गोंडा/अतुल यादव: चोरी की खबरें सामान्यता रोजाना ही किसी न किसी जगह से सामने आती रहती हैं, गोंडा जिले में भी अलग-अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में डर है. लेकिन जिले के एक गांव में एक चोर ने बकायदा चिट्ठी भेजकर चोरी करने का ऐलान किया है, यही नहीं आगे लिखा कि कोई भी उसको चोरी करने से रोक नहीं पाएगा.

खोण्डारे थाना क्षेत्र का मामला
दरअसल पूरा मामला खोण्डारे थाना क्षेत्र का है. यहां गौरा पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित गौरा बुजुर्ग गांव में गुड़िया सोनी के यहां एक चोर ने चिट्ठी भेजी है. इसके बाद गांव के लोगों के अंदर दहशत का माहौल है और चिट्ठी भेजकर चोर ने सनसनी फैला दी है.

चिट्ठी में क्या लिखा?
चोर ने ग्रामीणों को भेजी चिट्ठी में लिखा, "तुम सब के घरों में चोरी करूंगा, कब तक तुम सब लोग जागोगे. बहुत जल्द ही चोरी करने वाला हूं. अब बहुत हो गया, तुम सब गांववालों के घर चोरी करूंगा. गांव के आसपास ही रहूंगा." चोर की इस धमकी भरी चिट्ठी से गांव में हड़कंप मच गया है. चोर के चोरी करने की खुली धमकी और चिट्टी भेजने को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल गरम है.

ग्रामीणों को क्या डर
ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के पीछे संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है. वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची खोण्डारे थाने की पुलिस और गौरा चौकी की पुलिस द्वारा चिट्ठी को अपनी कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

