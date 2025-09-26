Advertisement
26 तारीख की रात 2:30 बजे के बाद होगी चोरी... नोटिस ने मोहल्लेवासियों के उड़ा दिए होश!

Bahraich News: 26 तारीख की रात 2:30 बजे के बाद चोरी होगी. ऐसी रहस्यमयी नोटिस लगने से पूरे बहराइच शहर में खलबली मच गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला?

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:14 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. शहर के घसियारीपुरा मोहल्ले में अचानक कुछ घरों की दीवारों पर चोरी की नोटिस चस्पा होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. नोटिस में साफ-साफ लिखा गया है कि 26 सितंबर की रात 2:30 बजे के बाद चोरी की जाएगी. यह नोटिस मोहल्ले के तीन स्थानों पर लगाया गया है, जिससे लोग दहशत में हैं.

क्या कहा मकान मालिक ने?
डॉ. प्रदीप कुमार, जो मेडिकल ऑफिसर और मकान मालिक भी हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर पर भी चोरी की नोटिस लगी है. नोटिस में 26 सितंबर की रात चोरी की बात लिखी गई है, जिससे मोहल्ले के लोग बेहद चिंतित हैं.

सभासद का बयान
सभासद धनंजय सिंह ने कहा कि यह नोटिस कई घरों पर लगाई गई है. पुलिस को सूचना दे दी गई है और मोहल्ले के लोग भी रातभर जागकर निगरानी करेंगे. वहीं विशाल शर्मा ने बताया कि चोरी की यह नोटिस कम से कम तीन घरों पर लगाई गई है. उन्होंने मोहल्ले के लोगों से अपील की है कि सभी सतर्क रहें और आपस में सहयोग करें.

पुलिस की कार्रवाई
सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस और मोहल्ले के लोग दोनों ही सतर्क हो गए हैं और यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है. चोरी की लिखित चेतावनी ने मोहल्ले में डर और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है. 

