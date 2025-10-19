बकरे की FIR लिखी जाती है क्या...SHO का फरियादी को जवाब, कार सवार युवकों ने दीवार फांदकर बकरा चुराया, CCTV सामने आया

गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां कार सवार चोरों ने रात के अंधेरे में एक घर के बाहर बंधे बकरे को उठा लिया. यह पूरी वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना का विवरण

मामला विजय नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर सेक्टर-12 का है। स्थानीय अधिवक्ता सलमान चौधरी ने बताया कि 14 अक्टूबर की रात करीब 1:50 बजे एक ईको वैन (नंबर DL7CK-6778) उनके घर के बाहर आकर रुकी. वैन से तीन युवक उतरे. एक बाहर निगरानी करता रहा जबकि दो दीवार फांदकर अंदर घुस गए. उन्होंने आंगन में बंधे काले रंग के बकरे को उठाया और बाहर खड़े साथी को थमा दिया. तभी सलमान के पिता इरफान चौधरी की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक चोर बकरा लेकर फरार हो गए.

बकरा चोरी की घटना CCTV में कैद

घटना का पूरा वीडियो CCTV कैमरे में दर्ज है. सुबह जब परिवार को चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पीड़ित ने बताया कि वह पिछले चार दिनों से विजय नगर थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इंकार कर दिया. SHO से शिकायत करने पर कथित रूप से कहा गया कि “बकरे की भी FIR लिखी जाएगी क्या? अपना माल खुद संभालकर रखें.”

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश

फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहा है. वहीं, CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है. यह अजीबोगरीब चोरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

