UP Mini Jamtara Village (कन्हैया शर्मा): जामताड़ा गैंग..इसका नाम क्राइम की खबरों में आपने खूब सुना होगा. पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर जामताड़ा जिला इन्ही 'काले कारनामों' के चलते देशभर में बदनाम है. कहते हैं यहां बच्चा पैदा होते ही चोर बन जाता है. मानो ठगी इनके खून में बसी हो. यहां के ज्यादातर गांव में यही धंधा आम बात बन गया. अब आपको बताते हैं यूपी के एक गांव के बारे में, जिसे "मिनी जामताड़ा" कहा जाता है. यहां के शातिर साइबर फ्रॉड भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में लेकर चूना लगा देते हैं.

गोवर्धन थाना क्षेत्र का देवसेरस गांव

मथुरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के गढ़ माने जाने वाले गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस गांव में गुरुवार तड़के एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन का मकसद गांव में छिपे सक्रिय अपराधियों और उनकी गतिविधियों पर नकेल कसना था. देवसेरस गाँव को अब "मिनी जामताड़ा" के नाम से भी जाना जाने लगा है, क्योंकि यहाँ के अपराधी साइबर क्राइम में महारत रखते हैं. गुरुवार को सुबह-सुबह जब भारी पुलिस बल गाँव में पहुँचा तो हड़कंप मच गया.पुलिस की अचानक दविश छापेमारी देखकर कई लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया.

कई थानों का पुलिस बल शामिल

यह ऑपरेशन मथुरा पुलिस की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था. दविश के दौरान जिले के कई थानों का फोर्स गाँव में मौजूद रहा, जिसने अपराधियों के संभावित ठिकानों पर गहन तलाशी ली. हालांकि, इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन से स्थानीय थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी और इलाके के एडिशनल एसपी को दूर रखा गया था. यह कदम ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी तरह के लीक या हस्तक्षेप से बचने के लिए उठाया गया था.

एक दर्जन से अधिक लोग हिरासत में

सर्च ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. इन लोगों से साइबर अपराधों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मानना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के तार बड़े साइबर क्राइम रैकेट से जुड़े हो सकते हैं. मथुरा पुलिस का यह ऑपरेशन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिले में संगठित अपराधों, खासकर साइबर फ्रॉड, के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. पुलिस जल्द ही इस मामले में आगे की विस्तृत जानकारी साझा कर सकती है.