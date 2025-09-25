Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

इसी ने काटा है, जल्दी इलाज कीजिए! सांप लेकर अस्पताल पहुंची दो फैमिली, नजारा देख दंग रह गए डॉक्टर मरीज!

Mahoba News: यूपी के महोबा जिले सांप काटने के दो हैरान करने वाले मामले सामने आए. दो अलग अलग घटनाओं में सांप काटने के बाद परिजन जिंदा और मरा सांप लेकर अस्पताल पहुंच गए. जिसे देखकर मरीज भी दंग रह गए.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:02 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

महोबा/राजेंद्र तिवारी: यूपी के महोबा जिले से सांप काटने के दो हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं.  जिनमें परिजनों की अनोखी प्रतिक्रिया ने अस्पताल स्टाफ सहित मौजूद मरीजो को चौका दिया. पहला मामला एक महिला को सर्प ने काट लिया और परिजन न केवल महिला को अस्पताल लाए बल्कि साथ मे जिंदा सांप भी पकड़ कर साथ ले आए.

डॉक्टर मरीज सब रह गए हैरान
परिजन बोले इसी ने काटा है डॉक्टर साहब, जल्दी इलाज कीजिये. यह दृश्य देखकर अस्पताल के स्टाफ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए. कुछ घंटों बाद एक अन्य सर्पदंश के शिकार व्यक्ति को लाया गया और इसके साथ परिजन मरा हुआ सांप अपने साथ लाये. जिससे अस्पताल में मौजूद मरीजों और स्टाफ को थोड़ी देर के लिए हैरत में डाल दिया.

युवक को सांप ने डसा
दरअसल सूपा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सरमन कुशवाहा घर के बाहर दोस्तों संग बैठा था. बताया जा रहा कि अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया. सांप के काटते ही अफरा तफरी मच गई. मौजूद दोस्तों ने चार फीट लंबा सांप को गुस्से में लाठी-डंडों से पीटकर उसे वहीं मार डाला. इसके बाद सर्पदंश का शिकार सरमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ मे परिजन मरा हुआ सांप भी ले आए.

इसके बाद सर्पदंश का शिकार सरमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ मे परिजन मरा हुआ सांप भी ले आए. सांप को डॉक्टर को दिखाया तो वहीं मरीज और वार्ड का स्टाफ दंग रह गया. हालांकि, डॉक्टर ने स्थिति संभालते हुए तत्काल सरमन का इलाज शुरू किया. 

जिंदा सांप लेकर पहुंचा अस्पताल
दूसरी घटना सलारपुरा के रहने बाले रुक्मेश अपनी 50 वर्षीय मां पार्वती को लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंचा. बताया गया कि पार्वती बिस्तर पर सो रही थीं, तभी अचानक सांप ने उन्हें डस लिया. परिजनों ने साहस दिखाते हुए करीब तीन फीट लंबे सांप को जिंदा पकड़ लिया और महिला के साथ अस्पताल ले आए.  रुक्मेश ने डॉक्टर को सांप दिखाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब यही है.  जिसने मां को काटा है, जल्दी इलाज कीजिए. अचानक जिंदा सांप देखते ही मरीज और स्टाफ सकते में आ गए.

देखकर दंग रह गए मरीज
लगातार दो विचित्र घटनाओं ने अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. लोग सहमे रहे और चर्चा करते रहे कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है. हालांकि, डॉक्टर ने दोनों पीड़ितों का इलाज शुरू कर दिया और स्थिति पर काबू पा लिया.

Mahoba news

Trending news

