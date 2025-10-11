Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2957883
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

करवा चौथ का व्रत... फिर दो नई नवेली दुल्हनों ने किया बड़ा कांड, सुहागरात के अगले दिन उजड़ गए दो दूल्हों का घर!

Aligarh News: अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दो दुल्हनों ने शादी के महज दो दिन बाद अपने ससुराल से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं. फिलहाल ये घटना पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Aligarh News/मनीष शर्मा:  शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. जहां शादी के महज दो दिन बाद ही नई नवेली दुल्हनें जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं. हैरानी की बता यह है कि दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी. ऐसा बताया जा रहा है करवा चौथ के दिन दोनों व्रत थी. जब दोनों के ससुराल वाले सो गए तब दोनों ने इस घटना का अंजाम दी. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र की बताई है. जानकारी के मुताबिक, 9 अक्तूबर को बिहार से आई दो युवतियों की शादी हुई थी एक की कोर्ट मैरिज और दूसरी की परंपरागत फेरे डालकर. लेकिन 10 अक्तूबर की रात को दोनों दुल्हनें अपने-अपने घरों से रात के समय रस्सी का सहारा लेकर दूसरी मंजिल से उतरकर फरार हो गईं. उनके साथ चार सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब 1.20 लाख रुपये नकद भी थे.

पूर्व मेयर ने क्या कहा?
पीड़ित परिवारों ने थाने में तहरीर देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी परिवार के साथ थाने पहुँची और बताया कि यह एक गिरोह का काम है, जिसका सरगना मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित दूल्हा ने क्या बताया?
पीड़ित दूल्हा प्रदीप शर्मा ने बताया ने बताया कि वह करवा चौथ का व्रत थी, हम दोनों लोग 12 बजे के बाद सो गए, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा की वह घर में कही हैं ही नहीं फिर मैं ध्यान खिड़की पर गया तो देखा कि कपड़ा बांधा हुआ है. तब मैं समझ गया कि मेरे सोने के बाद वह यह पकड़ भाग गई होगी. 

वहीं  पुलिस ने लुटेरी दुल्हनों की तलाश शुरू कर दी है और मोबाइल की लास्ट लोकेशन के आधार पर उनकी खोज की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों युवतियों को पकड़ लिया जाएगा. पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ और आसपास के जिलों में लुटेरी दुल्हन गैंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

TAGS

aligarh news

Trending news

azam khan
आजम खान से म‍िले स्‍वामी प्रसाद मौर्य, रामपुर में बंद कमरे में 1.5 घंटे चली बैठक
Noida Metro
नोएडा में 20 मिनट रुकी एक्वा लाइन मेट्रो, सिग्नल फॉल्ट से यात्रियों की फंसीं सांसें
UPPSC PCS 2025
PCS Pre परीक्षा कल, यूपी में 1435 परीक्षा केंद्रों पर 3 लाख अभ्‍यर्थी देंगे एग्‍जाम
baghpat news
बागपत में ट्रिपल मर्डर! मौलाना की पत्नी और दो मासूम बेटियों की पीट-पीटकर हत्या
Hapur News
चलती ऑटो में निकला विशाल अजगर, हाईवे पर सवारियों में मची चीख-पुकार
Kanpur News
कानपुर के पनकी में गोदाम में लगी भीषण आग, धधकती लपटों ने मचाया हड़कंप
Bareilly News
बरेली को मिली दीवाली की सौगात! नगर विकास मंत्री ने 130 योजनाओं का किया शिलान्यास
Saharanpur news
भारत-अफगानिस्तान के संबंधों की... अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहीं बड़ी बात
Mathura News
खुशखबरी! दिवाली के बाद मथुरा में शुरू होगा नया बाईपास, इन जिलों को भी होगा लाभ
Ghaziabad News
गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से उतरते समय हेड कांस्टेबल के दोनों पैर कटे, हालत