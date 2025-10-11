करवा चौथ का व्रत... फिर दो नई नवेली दुल्हनों ने किया बड़ा कांड, सुहागरात के अगले दिन उजड़ गए दो दूल्हों का घर!

Aligarh News/मनीष शर्मा: शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. जहां शादी के महज दो दिन बाद ही नई नवेली दुल्हनें जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं. हैरानी की बता यह है कि दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी. ऐसा बताया जा रहा है करवा चौथ के दिन दोनों व्रत थी. जब दोनों के ससुराल वाले सो गए तब दोनों ने इस घटना का अंजाम दी.

कहां की है ये घटना?

ये घटना अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र की बताई है. जानकारी के मुताबिक, 9 अक्तूबर को बिहार से आई दो युवतियों की शादी हुई थी एक की कोर्ट मैरिज और दूसरी की परंपरागत फेरे डालकर. लेकिन 10 अक्तूबर की रात को दोनों दुल्हनें अपने-अपने घरों से रात के समय रस्सी का सहारा लेकर दूसरी मंजिल से उतरकर फरार हो गईं. उनके साथ चार सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब 1.20 लाख रुपये नकद भी थे.

पूर्व मेयर ने क्या कहा?

पीड़ित परिवारों ने थाने में तहरीर देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी परिवार के साथ थाने पहुँची और बताया कि यह एक गिरोह का काम है, जिसका सरगना मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित दूल्हा ने क्या बताया?

पीड़ित दूल्हा प्रदीप शर्मा ने बताया ने बताया कि वह करवा चौथ का व्रत थी, हम दोनों लोग 12 बजे के बाद सो गए, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा की वह घर में कही हैं ही नहीं फिर मैं ध्यान खिड़की पर गया तो देखा कि कपड़ा बांधा हुआ है. तब मैं समझ गया कि मेरे सोने के बाद वह यह पकड़ भाग गई होगी.

वहीं पुलिस ने लुटेरी दुल्हनों की तलाश शुरू कर दी है और मोबाइल की लास्ट लोकेशन के आधार पर उनकी खोज की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों युवतियों को पकड़ लिया जाएगा. पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ और आसपास के जिलों में लुटेरी दुल्हन गैंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.