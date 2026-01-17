Hapur News: तेंदुआ पकड़ने को लगाया था जाल, फंस गए दो इंसान...फिर जो हुआ उसे देख सब हैरान!

Hapur Young Man Trapped in Net: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल में गांव के दो युवक घुस गए. फिर क्या था जब इसकी जानकारी वन अधिकारी को मिली तो वह आग बबूला हो गए और तुरंत मौके पर पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने युवकों की धुनाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वन अधिकारी मुकेश कांडपाल न सिर्फ दो ग्रामीण युवकों को मार रहे हैं, बल्कि उन्हें गालियां भी दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि दोनों युवक वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल को खोलकर अंदर घुस गए थे.

तेंदुए के लिए लगाए जाल में घुसे युवक

दरअसल, यह पूरा मामला हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाथपुर कोटा का है. यहां हाल ही में एक तेंदुए ने खेत में सिंचाई कर रहे युवक पर हमला बोला था, जिसमें युवक बाल-बाल बच गया था. ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में गांव में पहुंच गई. तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव के खेतों में अलग-अलग जगह वन विभाग की टीम ने जाल लगा दिए.

युवकों की पिटाई करते दिखे वन निरीक्षक

देर रात गांव के ही दो युवक जाल खोलकर खेत में घुस गए. इसकी जानकारी जब वन विभाग के वन निरीक्षक मुकेश कांडपाल को हुई, तो वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दोनों युवकों को मौके से पकड़ लिया और दोनों युवकों की पिटाई करनी शुरू कर दी. पिटाई के साथ-साथ वह ग्रामीण युवकों को गाली देते हुए भी नजर आए. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वन विभाग की टीम का हुआ विरोध

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वन निरीक्षक मुकेश कांडपाल दोनों युवकों को लाठी से मार रहे हैं. युवकों की पिटाई पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का विरोध किया है. वन अधिकारियों का कहना है कि युवकों की लापरवाही उनकी जान के साथ-साथ ग्रामीणों की जान पर भी भारी पड़ सकती है. जबकि, ग्रामीणों का कहना है कि वन निरीक्षक को ग्रामीण युवकों के पीटने का अधिकार किसने दिया?

ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वन निरीक्षक के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों की मांग पर वन निरीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर उनके द्वारा दी गई युवकों को सजा को सही ठहराया जाएगा.

