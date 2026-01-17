Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3077325
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Hapur News: तेंदुआ पकड़ने को लगाया था जाल, फंस गए दो इंसान...फिर जो हुआ उसे देख सब हैरान!

Hapur Young Man Trapped in Net: हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में दो युवक फंस गए. जिसकी जानकारी मिलने पर वन अधिकारी पहुंचे और उनकी जमकर पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Hapur Young Man Trapped in Net: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल में गांव के दो युवक घुस गए. फिर क्या था जब इसकी जानकारी वन अधिकारी को मिली तो वह आग बबूला हो गए और तुरंत मौके पर पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने युवकों की धुनाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वन अधिकारी मुकेश कांडपाल न सिर्फ दो ग्रामीण युवकों को मार रहे हैं, बल्कि उन्हें गालियां भी दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि दोनों युवक वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल को खोलकर अंदर घुस गए थे.

तेंदुए के लिए लगाए जाल में घुसे युवक
दरअसल, यह पूरा मामला हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाथपुर कोटा का है. यहां हाल ही में एक तेंदुए ने खेत में सिंचाई कर रहे युवक पर हमला बोला था, जिसमें युवक बाल-बाल बच गया था. ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में गांव में पहुंच गई. तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव के खेतों में अलग-अलग जगह वन विभाग की टीम ने जाल लगा दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

युवकों की पिटाई करते दिखे वन निरीक्षक
देर रात गांव के ही दो युवक जाल खोलकर खेत में घुस गए. इसकी जानकारी जब वन विभाग के वन निरीक्षक मुकेश कांडपाल को हुई, तो वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दोनों युवकों को मौके से पकड़ लिया और दोनों युवकों की पिटाई करनी शुरू कर दी. पिटाई के साथ-साथ वह ग्रामीण युवकों को गाली देते हुए भी नजर आए. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वन विभाग की टीम का हुआ विरोध
वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वन निरीक्षक मुकेश कांडपाल दोनों युवकों को लाठी से मार रहे हैं. युवकों की पिटाई पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का विरोध किया है. वन अधिकारियों का कहना है कि युवकों की लापरवाही उनकी जान के साथ-साथ ग्रामीणों की जान पर भी भारी पड़ सकती है. जबकि, ग्रामीणों का कहना है कि वन निरीक्षक को ग्रामीण युवकों के पीटने का अधिकार किसने दिया?

ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वन निरीक्षक के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों की मांग पर वन निरीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर उनके द्वारा दी गई युवकों को सजा को सही ठहराया जाएगा.

यह भी देखें: Chandauli Integrated Court Complex के परिसर में हंगामा, कार्यक्रम में BJP नेताओं के आगे बैठने पर भड़के अधिवक्ता

TAGS

Hapur leopard caseyoung man trapped in cageHapur viral newsleopard trap incident

Trending news

Ramnagariya fair
रामनगरिया मेले में कल्पवास कर रहे संत का निधन, मनमोहन गिरी महाराज को दी गई भू समाधि
Sambhal news
2 हैवानों की हैवानित! 3500 मुर्गे-मुर्गियां जिंदा जला डाले, जैसे-तैसे बचे बुजुर्ग
chitrakoot news
I cant handle pressure of...इसलिए जा रहा हूं, 12वीं के छात्र ने मौत को लगाया गले
Barabanki News
Toll Plaza पर बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं! NHAI में शिकायत करने पर होगी कार्रवाई
Barabanki Toll Plaza Clash
NHAI ने खत्म किया बारा टोल का ठेका,Toll प्लाजा पर वकील की पिटाई पर बवाल के बाद एक्शन
ghaziabad dog attack
Ghaziabad News: आवारा कुत्तों के झुंड ने घेरा, फिर 4 साल के मासूम को दूर तक घसीटा
Farrukhabad news
दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा,वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख्त
Amroha News
अमरोहा में ठंड से हालात खराब, शहर से हाईवे तक छाया कोहरा, 6 डिग्री पर पहुंचा पारा
Varanasi News
काशी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आधी रात पकड़े 4 ट्रैक्टर
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में IMD का बड़ा अलर्ट, इन इलाकों में होगी बारिश और बर्फबारी; बढ़ेगी ठंड