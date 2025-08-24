बदायूं में अनोखा बंटवारा बना चर्चा, जमीन-जायदाद नहीं कुएं पर मची खींचतान, हुआ 'अजब-गजब' समाधान

बदायूं/अमित अग्रवाल: आपने संपत्ति के बंटवारे के तमाम किस्से सुने होंगे. ज़मीन-जायदाद के पीछे तमाम झगड़े भी होते देखे होंगे. मगर बदायूं जिले मे अनोखा मामला सामने आया है. जहाँ एक कुएं के बटवारे को लेकर कोई परिवार नहीं बल्कि हिन्दू और मुस्लिम आमने सामने आ गए और नौबत बबाल तक पहुंच गई.

अधिकारियों ने कराया कुएं का बंटवारा

इसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर कुएं का बंटवारा कराया गया. दोनों समुदायों को बीच से दीवार खड़ी करा कर आधा आधा कुआं बांट दिया गया. कुएं पर हिन्दू पक्ष ने भगवा रंग करा दिया तो मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया और बवाल किया. जिस पर प्रशासन ने शांति का प्रतीक बताते हुए कुएं को सफ़ेद रंग से पोत दिया.

बिसौली थाना क्षेत्र का मामला

मामला बिसौली के गदरपुर का है. यहाँ हिन्दू मुस्लिमो के बीच एक कुएं को लेकर लगभग 150 साल से विवाद चला आ रहा था. बीते दिनों हिन्दू पक्ष ने यह कहते हुए कुएं को भगवा रंग से पोत दिया कि यहाँ विवाह मे कुआ पूजन की रस्म होती है यह कुआँ हिन्दू पक्ष का है. मुस्लिम पक्ष ने भगवा रंग पर एतराज जताते हुए कुआँ अपना बता दिया.

प्रशासन को दी गई सूचना

तभी इसकी सूचना प्रशासन को दी गई. प्रशासन ने सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक बताते हुए कुए को सफ़ेद रंग से पुतवा दिया और मस्जिद मे जाने को चार फ़ीट का रास्ता मस्जिद को दे दिया और दीवार खड़ी करा दी. इस अनोखे बटवारे की इलाके मे खासी चर्चा हुई. पहली बार इलाके में कुएं का बंटवारा होते देखा गया.

