अरे ये क्या बोरिंग से अपने आप निकल रहा पानी! धान के खेत में दिखा प्रकृति का अनोखा अजूबा

Barabanki News: खेतों में बोरिंग से होती सिंचाई को होते आपने भी खूब देखी होगी लेकिन सोचिए कि इसमें से पानी खुद ब खुद निकलने लगे. बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.
बाराबंकी/नितिन श्रीवास्तव: यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसी बीच बाराबंकी जिले से एक अजब-गजब तस्वीर सामने आ आई है. जहां जिले के देवा ब्लॉक क्षेत्र में एक अद्भुत नजारा लोगों को हैरान कर रहा है. यहां एक धान की खेत में सिंचाई के लिए कराई गई बोरिंग से अपने आप पानी निकल रहा है. इस दृश्य को लेकर आसपास के इलाकों में खूब चर्चा हो रही है.
क्या है पूरा मामला?
जिले के देवा ब्लॉक क्षेत्र में पीड गांव जाने वाले मार्ग के किनारे रियाफ लाइट स्कूल के पास, छोटी नहर से पहले स्थित धान के खेत में सिंचाई के लिए कराए गए बोरिंग से अपने आप पानी निकल रहा है. बारिश के मौसम में बोरिंग से बिना किसी मशीन के ऑटोमेटिक पानी बहते देख लोग आश्चर्यचकित हैं। आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में इस दृश्य को देखने पहुंच रहे हैं और इसे प्राकृतिक अजूबे के तौर पर देख रहे हैं.
चर्चा का विषय बना मामला
ग्रामीणों का कहना है कि पहले यहां से पानी सामान्य तरीके से निकलता था, लेकिन अब लगातार पानी बहने की वजह से यह जगह चर्चा का विषय बन गई है. इस अनोखे नजारे को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा. जल विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि बारिश के मौसम में भूजल स्तर काफी ऊपर आ जाता है, जिससे बोरिंग से दबाव के कारण पानी स्वतः बाहर आने लगता है.
विशेषज्ञों का क्या कहना?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे आम भाषा में ‘आर्टीजियन वेल इफेक्ट’ कहा जाता है. हालांकि, लगातार पानी निकलना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि क्षेत्र में जल भंडार प्रचुर मात्रा में मौजूद है. भूगर्भशास्त्रियों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसकी जांच करानी चाहिए, ताकि जलस्तर और भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों की सही जानकारी मिल सके.
