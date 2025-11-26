Hamirpur News: ओ तेरी...अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा, नाश्ता लूटने के लिए एक-दूसरे पर गिरे लोग, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!

Hamirpur Wedding Viral News: यूपी के हमीरपुर जिले में उस वक्त भगदड़ मच गई, जब लोगों में खाने पीने के लिए होड़ मच गई. दरअसल, जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह आयोजित की गई थी. इस समारोह में खाने पीने की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई. समारोह के दौरान लोगों में नाश्ते की लूट मच गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शादी समारोह में नाश्ते की लूट

इस वायरल वीडियो में लोग शादी समारोह में लगे नाश्ते के स्टॉल से आलू वड़ा, चाऊमीन, चाय और चिप्स की लूट करते दिखाई दे रहे हैं. जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक दूल्हा भी अपने आप को नाश्ते की इस लूट में शामिल होने से नहीं रोक पाया. इस लूट के दौरान एक बच्चे के हाथ पर चाय गिरने से वह जल गया, लेकिन इस दौरान जिम्मेदार कहीं भी व्यवस्थाओं को संभालते हुए दिखाई नहीं दिये. हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.

इंटरनेट पर छाया ये वीडियो

जानकारी के मुताबिक, राठ इलाके के स्वामी ब्रम्हानंद खेल प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा 383 जोड़ो की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें 380 जोड़ो की शादी गाजे-बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुई. इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. जहां विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विभाग द्वारा लोगों के नाश्ते के लिए लगाएं गए स्टॉलों में अचानक से भीड़ टूट पड़ी. लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नाश्ते की लूट करते हुए दिखाई दिए. जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाह रहा था.

चाहे वो बड़े हो बच्चे हो या महिलाएं सभी नाश्ते की लूट में शामिल हुए और प्लेटों में भरभर कर नाश्ता लेकर ट्रॉफी की जीत जैसी खुशी में दिखाई दिये. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है. जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

