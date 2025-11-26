Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3018638
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Hamirpur News: ओ तेरी...अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा, नाश्ता लूटने के लिए एक-दूसरे पर गिरे लोग, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!

Hamirpur Wedding Viral News: हमीरपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में नाश्ते की लूट मच गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में शादी समारोह में लोग नाश्ता लूटते नजर आ रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hamirpur News
Hamirpur News

Hamirpur Wedding Viral News: यूपी के हमीरपुर जिले में उस वक्त भगदड़ मच गई, जब लोगों में खाने पीने के लिए होड़ मच गई. दरअसल, जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह आयोजित की गई थी. इस समारोह में खाने पीने की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई. समारोह के दौरान लोगों में नाश्ते की लूट मच गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शादी समारोह में नाश्ते की लूट
इस वायरल वीडियो में लोग शादी समारोह में लगे नाश्ते के स्टॉल से आलू वड़ा, चाऊमीन, चाय और चिप्स की लूट करते दिखाई दे रहे हैं. जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक दूल्हा भी अपने आप को नाश्ते की इस लूट में शामिल होने से नहीं रोक पाया. इस लूट के दौरान एक बच्चे के हाथ पर चाय गिरने से वह जल गया, लेकिन इस दौरान जिम्मेदार कहीं भी व्यवस्थाओं को संभालते हुए दिखाई नहीं दिये. हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.

इंटरनेट पर छाया ये वीडियो
जानकारी के मुताबिक, राठ इलाके के स्वामी ब्रम्हानंद खेल प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा 383 जोड़ो की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें 380 जोड़ो की शादी गाजे-बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुई. इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. जहां विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विभाग द्वारा लोगों के नाश्ते के लिए लगाएं गए स्टॉलों में अचानक से भीड़ टूट पड़ी. लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नाश्ते की लूट करते हुए दिखाई दिए. जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाह रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

चाहे वो बड़े हो बच्चे हो या महिलाएं सभी नाश्ते की लूट में शामिल हुए और प्लेटों में भरभर कर नाश्ता लेकर ट्रॉफी की जीत जैसी खुशी में दिखाई दिये. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है. जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: तंदूरी रोटी गरम नहीं मिलने पर शादी में संग्राम! मारपीट में दूल्हा और उसके भाई पहुंचे अस्पताल, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

TAGS

hamirpur newshamirpur food lootHamirpur Viral newsWedding Viral Video

Trending news

hamirpur news
ओ तेरी.अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा,नाश्ता लूटने के लिए गिरे लोग
UP lawyers protest
वेस्ट यूपी में वकीलों का बड़ा आंदोलन, 22 जिलों में सांसदों के घरों पर डालेंगे डेरा
Samvidhan Diwas
आज देश मना रहा 76वां संविधान दिवस, लोकभवन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी
Car falls into canal
शादी से लौटते वक्त बड़ा हादसा, शारदा नहर में जा गिरी बेकाबू कार, 5 लोगों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में सूखी ठंड का टॉर्चर! कोहरे के साथ पाले ने किया जीना मुहाल; जानें अपडेट
Mathura News
कौन हैं बरसाना के संत रमेश बाबा? नितिन गडकरी ने लिया आशीर्वाद
rent agreement
UP में बदला किरायेनामे का नियम, नहीं लगेगा भारी शुल्क, CM ने दी किरायेदारों को राहत
chardham yatra 2025
चारधाम यात्रा का नया कीर्तिमान! पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद
RamMandir
500 साल का यज्ञ हुआ पूर्ण, अयोध्या से PM मोदी ने कहा- अब भारत मानसिक गुलामी तोड़ेगा
UPPCL Electricity Bill Relief Scheme
UP में बिजली बिल माफी की सबसे बड़ी स्कीम लॉन्च.. 100% ब्याज माफी, 25% तक सीधी छूट