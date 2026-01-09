Farrukhabad News: 12 लाख की चमचमाती नई कार... लेकिन AC ने मालिक को रुला दिया! अब शोरूम में हाई वोल्टेज ड्रामा

Farrukhabad News/अरुण सिंह: फर्रुखाबाद के मसेनी में बरेली-इटावा हाईवे पर बने टोयोटा शोरूम में उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक कार मालिक ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया. दरअसल, तीन महीने पहले जहानगंज के अनुपम कुमार त्रिवेदी ने 12 लाख रुपये की टोयोटा हायराइडर (EMT Café White) कार खरीदी थी, लेकिन डिलीवरी से ही AC की कूलिंग फेल हो गई.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला जिले के मसेनी में बरेली-इटावा हाईवे पर बने टोयोटा शोरूम की है. यहीं से जहानगंज के अनुपम कुमार त्रिवेदी ने तीन महीने पहले अपने भाई पवन के नाम 12 लाख की टोयोटा हायराइडर (EMT Café White) खरीदी, लेकिन डिलीवरी से ही AC की कूलिंग फेल था. जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत की, तो कार को 20 दिन कानपुर में खड़ा कर AC गैस भरी गई.

बार-बार एसी हुआ खराब

जब कार में एसी शुरू हो गया तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा वही पुरानी समस्या शुरू हो गई यानी AC फिर ठंडा पड़ गया. बार-बार शिकायतें करने और लंबा इंतजार के बाद शोरूम की ओर से वादा किया गया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ.

शोरूम परिसर में धरना प्रदर्शन

अब झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए कार मालिक ने गुस्से से लाल होकर शोरूम परिसर में ही धरने पर बैठ गए. यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने नारा लगाया कि 'डिफेक्टिव कार लौटाओ, नई कार दो!' जब ये नजारा शोरूम के स्टाफ ने देखा तो सर्विस मैनेजर अश्वनी ने सफाई दी कि पूरी जांच के लिए दो दिन कार रोकनी पड़ेगी, तभी स्थायी हल निकलेगा.

कार मालिक का वीडियो आया सामने

हालांकि, अनुपम कुमार त्रिवेदी का कहा कि 12 लाख की नई गाड़ी में शुरू से खराबी दिखी. ये कंपनी की लापरवाही है. क्वालिटी चेक और आफ्टर-सेल्स सर्विस पर बड़ा सवाल है. अनुपम के धरना प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह शोरूम पर संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हें. उधर, इस मामले पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

