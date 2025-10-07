गाजीपुर में गजब हो गया! हैंडपंप-ट्यूबवेल उगल रहे मछलियां, अजब 'करिश्मा' देख ग्रामीण हैरान

Ghazipur News (आलोक त्रिपाठी): यूपी के गाजीपुर जिले से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. जहां ग्रामीणों की मानें तो बारिश के बाद हैंडपंप और ट्यूबवेल से मछलियां निकल रही हैं. जिसके चलते इसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप और हैरानी का माहौल है. आसपास के गांव के लोग भी इसको देखने के लिए उमड़ रहे हैं. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

ग्रामीणों का क्या कहना?

गांव के निवासी नंदू कुशवाहा बताते हैं कि उन्होंने करीब 25-30 साल पहले ट्यूबवेल लगाया था और 5 अक्टूबर की सुबह जब पानी चलाया, तो करीब सवा किलो मछलियां सिंघी, टेगना, गिरई और गोईजा ट्यूबवेल के साथ बाहर निकल आईं. इसी तरह, गांव की सीता कुशवाहा और प्रमिला देवी के हैंडपंप से भी मछलियां निकलने की घटना सामने आई.

मछलियां देख रह गई दंग

प्रमिला देवी ने बताया कि जब वो नहाने गईं तो उनके हैंडपंप से तीन छोटी मछलियां बाल्टी में आ गईं. वहीं चंपा देवी ने बताया कि उनके हाथ पर मछली निकल आई, जिसे देख वो दंग रह गईं.

बारिश के बाद दूषित हुआ पानी

ग्रामीणों के मुताबिक, 4 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश के बाद गांव के करीब 20-25 घरों में पानी दूषित हो गया है. पानी पीला और बदबूदार है, जिसे पालतू जानवर भी पीने से इनकार कर रहे हैं. अब ग्रामीण खाना बनाने और पीने के लिए आरओ का पानी मंगाने को मजबूर हैं.

चर्चा का विषय बनी घटना

वहीं इस अनोखी घटना को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग पहुंच रहे हैं. हर कोई इस करिश्मे को देखकर हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हैंडपंप से मछलियां निकलें. इस पूरे मामले पर खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद ने कहा कि यह जलकल विभाग का मामला प्रतीत होता है और जल्द ही जांच के लिए टीम भेजी जाएगी.

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

फिलहाल, प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. लेकिन ग्रामीणों के बीच यह घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है. कोई इसे प्रकृति का करिश्मा बता रहा है, तो कोई इसे जलस्रोतों के आपसी मिलान का नतीजा मान रहा है.

