Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2951261
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

गाजीपुर में गजब हो गया! हैंडपंप-ट्यूबवेल उगल रहे मछलियां, अजब 'करिश्मा' देख ग्रामीण हैरान

Ghazipur News: यूपी के गाजीपुर जिले में एक घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है. जहां एक गांव में ग्रामीणों के ट्यूबवेल और हैंडपंप से मछलियां निकल रही हैं. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ghazipur News (आलोक त्रिपाठी): यूपी के गाजीपुर जिले से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. जहां ग्रामीणों की मानें तो बारिश के बाद हैंडपंप और ट्यूबवेल से मछलियां निकल रही हैं. जिसके चलते इसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप और हैरानी का माहौल है. आसपास के गांव के लोग भी इसको देखने के लिए उमड़ रहे हैं. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

ग्रामीणों का क्या कहना?
गांव के निवासी नंदू कुशवाहा बताते हैं कि उन्होंने करीब 25-30 साल पहले ट्यूबवेल लगाया था और 5 अक्टूबर की सुबह जब पानी चलाया, तो करीब सवा किलो मछलियां सिंघी, टेगना, गिरई और गोईजा ट्यूबवेल के साथ बाहर निकल आईं. इसी तरह, गांव की सीता कुशवाहा और प्रमिला देवी के हैंडपंप से भी मछलियां निकलने की घटना सामने आई. 

मछलियां देख रह गई दंग
प्रमिला देवी ने बताया कि जब वो नहाने गईं तो उनके हैंडपंप से तीन छोटी मछलियां बाल्टी में आ गईं. वहीं चंपा देवी ने बताया कि उनके हाथ पर मछली निकल आई, जिसे देख वो दंग रह गईं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारिश के बाद दूषित हुआ पानी
ग्रामीणों के मुताबिक, 4 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश के बाद गांव के करीब 20-25 घरों में पानी दूषित हो गया है. पानी पीला और बदबूदार है, जिसे पालतू जानवर भी पीने से इनकार कर रहे हैं. अब ग्रामीण खाना बनाने और पीने के लिए आरओ का पानी मंगाने को मजबूर हैं. 

चर्चा का विषय बनी घटना
वहीं इस अनोखी घटना को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग पहुंच रहे हैं. हर कोई इस करिश्मे को देखकर हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हैंडपंप से मछलियां निकलें. इस पूरे मामले पर खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद ने कहा कि यह जलकल विभाग का मामला प्रतीत होता है और जल्द ही जांच के लिए टीम भेजी जाएगी. 

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
फिलहाल, प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. लेकिन ग्रामीणों के बीच यह घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है. कोई इसे प्रकृति का करिश्मा बता रहा है, तो कोई इसे जलस्रोतों के आपसी मिलान का नतीजा मान रहा है.

झांसी की बेटियों ने तोड़ी परंपरा, पिता को दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार… वजह सुनकर भर आएंगी आंखें!

 

TAGS

ghazipur news

Trending news

ghazipur news
गाजीपुर में गजब हो गया! हैंडपंप-ट्यूबवेल उगल रहे मछलियां,'करिश्मा' देख ग्रामीण हैरान
Gorakhpur News
बुर्के में मोहब्बत... सड़क पर बवाल! प्रेमिका को ले जा रहे युवक को भीड़ ने पीटा
premanand ji maharaj
प्रेमानंद महाराज को किडनी की पेशकश, मथुरा के संत ने मंदिर प्रबंधन को लिखा भावुक पत्र
Bhojpuri Star Pawan Singh
अगर आप सच्चे तो...फूट-फूटकर रोईं ज्योति सिंह, भोजपुरी स्टार को पत्नी का खुला चैलेंज
balrampur news
मेरी बेटी की किसी से दुश्मनी नहीं...शाम को निकली किशोरी, फिर सुबह गड्‌ढे में मिला शव
Lucknow news
पेचकस से गोदा, सिलेंडर से कुचला सिर..ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया मां का हत्यारा
Free Ration Scheme
गजब फर्जीवाड़ा है भाई! अमीर डकार रहे गरीबों का निवाला,फ्री राशन स्कीम पर बड़ा खुलासा
husband wife fight
साहब! मेरी बीवी रात में नागिन..पति मेराज ने पत्नी को लेकर जो बताया,सुनकर हर कोई आवाक
Bahraich news
बरेली के मनौना धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 21 घायल, 5 की हालत गंभीर
Asia Cup 2025
'10 वाला बिस्कुट कितने का है जी'...नए ट्रेंड से जुड़े स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह