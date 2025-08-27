Baghpat News: नाच-गाना, दावत और जुलूस.. घोड़ी के बच्चे का हुआ कुआं पूजन, बागपत में दिखा अनोखा नजारा

Baghpat News/कुलदीप चौहान: बागपत में एक मंगलवार को एक अनोखे उत्सव का गवाह बना. जहां पर डीजे की तेज धुनों पर थिरकती महिलाएं, डिस्को करते नौजवान और सजधज कर मंदिर तक निकलता जुलूस... पहली नज़र में कोई भी इसे किसी शादी या इंसानी बच्चे के जन्म का समारोह समझ ले.

कहां का है ये मामला?

मामला बागपत के टिकरी कस्बे का है, जहां दीपक के परिवार ने सालों पहले एक घोड़ी खरीदी थी. उस घोड़ी ने ‘मनु’ नाम की एक मादा घोड़ी को जन्म दिया. कुछ समय बाद ‘लक्ष्मी’ नामक घोड़ी की मौत हो गई, जिसके बाद मनु को परिवार ने अपने बच्चे की तरह पाला. मनु धीरे-धीरे बड़ी हुई और परिवार का हिस्सा बन गई.

परिवार ने तय किया था कि जब मनु बड़ी होकर बच्चा देगी तो उसका कुआं पूजन धूमधाम से करेंगे. इसी महीने जन्माष्टमी के दिन मनु ने एक मादा बच्चे को जन्म दिया. कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्म लेने की वजह से उसका नाम ‘राधा’ रखा गया. तय समय के अनुसार अब राधा का कुआं पूजन किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे आयोजन में मनु और उसकी बच्ची राधा को सजाया गया और जुलूस के रूप में मंदिर तक ले जाया गया. महिलाएं और पुरुष डीजे की धुन पर नाचते-गाते मंदिर पहुंचे. इसके बाद गांव में दावत का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों को न्योता दिया गया. पशु होने के बावजूद परिवार ने मनु और राधा को अपने बच्चों की तरह रखा है. यह अनोखा आयोजन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

और पढे़ं: मां वैष्णो के दर्शन करने गया परिवार लेंडसलाइड की चपेट में आया, दो सगी बहनों की हुई मौत

16 की दुल्हन, 21 का दूल्हा.. शादी होते ही परिवार और फेरे दिलाने वाले पंडित जी भी चढ़े कानून के हत्थे