Baghpat News: नाच-गाना, दावत और जुलूस.. घोड़ी के बच्चे का हुआ कुआं पूजन, बागपत में दिखा अनोखा नजारा

Baghpat News: डीजे पर थिरकती महिलाएं... कहीं डिस्को करते युवा... नजारा ऐसा कि देखने वाला यही समझे कि ये किसी शादी समारोह की तस्वीरें हैं. लेकिन ये तस्वीरें किसी इंसानी बच्चे के जन्म की नहीं, बल्कि एक घोड़ी के बच्चे के जन्म के कुआं पूजन की हैं.
Baghpat News/कुलदीप चौहान: बागपत में एक मंगलवार को एक अनोखे उत्सव का गवाह बना. जहां पर डीजे की तेज धुनों पर थिरकती महिलाएं, डिस्को करते नौजवान और सजधज कर मंदिर तक निकलता जुलूस... पहली नज़र में कोई भी इसे किसी शादी या इंसानी बच्चे के जन्म का समारोह समझ ले.
कहां का है ये मामला?
मामला बागपत के टिकरी कस्बे का है, जहां दीपक के परिवार ने सालों पहले एक घोड़ी खरीदी थी. उस घोड़ी ने ‘मनु’ नाम की एक मादा घोड़ी को जन्म दिया. कुछ समय बाद ‘लक्ष्मी’ नामक घोड़ी की मौत हो गई, जिसके बाद मनु को परिवार ने अपने बच्चे की तरह पाला. मनु धीरे-धीरे बड़ी हुई और परिवार का हिस्सा बन गई.
परिवार ने तय किया था कि जब मनु बड़ी होकर बच्चा देगी तो उसका कुआं पूजन धूमधाम से करेंगे. इसी महीने जन्माष्टमी के दिन मनु ने एक मादा बच्चे को जन्म दिया. कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्म लेने की वजह से उसका नाम ‘राधा’ रखा गया. तय समय के अनुसार अब राधा का कुआं पूजन किया गया.
पूरे आयोजन में मनु और उसकी बच्ची राधा को सजाया गया और जुलूस के रूप में मंदिर तक ले जाया गया. महिलाएं और पुरुष डीजे की धुन पर नाचते-गाते मंदिर पहुंचे. इसके बाद गांव में दावत का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों को न्योता दिया गया. पशु होने के बावजूद परिवार ने मनु और राधा को अपने बच्चों की तरह रखा है. यह अनोखा आयोजन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
