पत्नी बनी जासूस, रंगे हाथों पकड़े गए मास्टर साहब, गर्लफ्रेंड संग उड़ा रहे थे गुलछर्रे!

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर एक पत्नी ने फिल्मी अंदाज में अपने शिक्षक पति के कथित अवैध संबंधों का खुलासा कर दिया. सरकारी स्कूल के बाहर बीच सड़क पर हुए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना जिले के तंबौर इलाके में मंगलवार की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक बेहटा ब्लॉक के एक परिषदीय विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी के शक के घेरे में था. पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसी स्कूल में तैनात एक शिक्षिका के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था और रोज अपनी निजी कार से उसे लाने-ले जाने का काम करता था.

स्कूल की छुट्टी के समय पत्नी बुर्का पहनकर स्कूल गेट के पास पहुंच गई और घात लगाकर इंतजार करने लगी. जैसे ही शिक्षक अपनी कार से कथित महिला मित्र को लेकर निकलने लगा, पत्नी ने बीच सड़क पर कार रुकवा ली और दोनों को एक साथ देख आपा खो बैठी.

बीच सड़क पर हंगामा, थप्पड़ों की बौछार

आरोप है कि गुस्साई पत्नी ने कार का दरवाजा खोलकर पति की पिटाई कर दी. इस दौरान शिक्षिका के साथ भी धक्का-मुक्की हुई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. पत्नी का कहना है कि उसकी 10 साल की बेटी है और पति के इस व्यवहार से परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है.

थाने पहुंचा मामला, जांच शुरू

घटना के बाद मामला तंबौर थाने पहुंचा. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने बताया कि शिकायतें मिल गई हैं और स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज व गवाहों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

