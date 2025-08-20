Ghaziabad News: नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति की सनक ने बर्बाद की नई-नवेली दुल्हन की जिंदगी

Ghaziabad News: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की दीवानगी एक युवक पर इस कदर हावी हो गई कि उसने अपनी पत्नी को ही उनके जैसी बनाने का ठान लिया. आपको बता दें कि अब ये मामला महिला थाने तक पहुंच गया है. आरोप है कि शिवम उज्ज्वल, जो पेशे से सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अपनी पत्नी शानवी पर रोज़ाना तीन-तीन घंटे जिम में पसीना बहाने का दबाव डालता था. पीड़िता का कहना है कि अगर वह इतनी देर कसरत नहीं कर पाती थी तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता था.

कब हुई थी दोनों की शादी?

शानवी की शादी इसी साल मार्च में धूमधाम से हुई थी. परिजनों ने लगभग 76 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें 24 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो, 10 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने शामिल थे. इसके बावजूद पति और ससुराल पक्ष जमीन, नकदी और कीमती सामान की लगातार मांग करते रहे.

नोरा जैसी दिखो वरना जिंदगी खराब कर दूंगा

पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसे ताने मारता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है क्योंकि उसे तो नोरा फतेही जैसी खूबसूरत पत्नी मिल सकती थी. इतना ही नहीं, पति ने उस पर गर्भपात कराने का भी आरोप झेला है. वहीं शानवी ने ये भी आरोप लगाया कि जब उसने पति के दूसरी लड़कियों से चैटिंग और आपत्तिजनक तस्वीरें देखने का विरोध किया, तो उसे मारपीट कर चुप करा दिया गया. जुलाई के आखिरी हफ्ते में जब वह मायके से वापस लौटी तो ससुराल वालों ने घर में घुसने तक नहीं दिया.

महिला थाना पहुंचा मामला

हताश पीड़िता ने अपने पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया है. डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने कहा पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

