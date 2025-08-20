Ghaziabad News: नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति की सनक ने बर्बाद की नई-नवेली दुल्हन की जिंदगी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889087
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Ghaziabad News: नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति की सनक ने बर्बाद की नई-नवेली दुल्हन की जिंदगी

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां पर एक पति अपनी पत्नी को नोरा फतेही जैसी बनाने के लिए रोज 3 घंटे जिम करवाता था, लेकिन अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ghaziabad News: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की दीवानगी एक युवक पर इस कदर हावी हो गई कि उसने अपनी पत्नी को ही उनके जैसी बनाने का ठान लिया. आपको बता दें कि अब ये मामला महिला थाने तक पहुंच गया है. आरोप है कि शिवम उज्ज्वल, जो पेशे से सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अपनी पत्नी शानवी पर रोज़ाना तीन-तीन घंटे जिम में पसीना बहाने का दबाव डालता था. पीड़िता का कहना है कि अगर वह इतनी देर कसरत नहीं कर पाती थी तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता था.

कब हुई थी दोनों की शादी?
शानवी की शादी इसी साल मार्च में धूमधाम से हुई थी. परिजनों ने लगभग 76 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें 24 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो, 10 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने शामिल थे. इसके बावजूद पति और ससुराल पक्ष जमीन, नकदी और कीमती सामान की लगातार मांग करते रहे.

नोरा जैसी दिखो वरना जिंदगी खराब कर दूंगा
पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसे ताने मारता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है क्योंकि उसे तो नोरा फतेही जैसी खूबसूरत पत्नी मिल सकती थी. इतना ही नहीं, पति ने उस पर गर्भपात कराने का भी आरोप झेला है. वहीं  शानवी ने ये भी आरोप लगाया कि जब उसने पति के दूसरी लड़कियों से चैटिंग और आपत्तिजनक तस्वीरें देखने का विरोध किया, तो उसे मारपीट कर चुप करा दिया गया. जुलाई के आखिरी हफ्ते में जब वह मायके से वापस लौटी तो ससुराल वालों ने घर में घुसने तक नहीं दिया.

महिला थाना पहुंचा मामला
हताश पीड़िता ने अपने पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया है. डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने कहा पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 

और पढे़ं: Sonbhadra News: कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इनकार, फेसबुक पर पनपा था दोनों का प्यार
 

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

Agra News
आगरा:बेटी के लिए चंडी बनी मां,15 मिनट तक तेंदुए से भिड़कर मौत के मुंह से निकाला बाहर
bijnor news
बिजनौर में निजी अस्पताल से नवजात बच्चा गायब, संचालक सहित 3 डॉक्टरों पर केस दर्ज
Sonbhadra News
कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इंकार
Bus Accident in Ghaziabad
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से बस की जबरदस्त टक्कर,15 यात्री घायल
Meerut Bhuni Toll Plaza
पूरी तरह से टोल फ्री हुआ मेरठ-करनाल हाइवे,जानें कब तक कर सकेंगे मुफ्त में सफर
Gorakhpur News
Gorakhpur: गोरखपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई फ्लाइट
Mathura DM viral video
कौन हैं मथुरा के DM,जिन्होंने भिखारियों के बीच बैठ हाथ जोड़कर दी काम करने की सलाह?
Chandauli News
प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी पत्नी, तभी आ गया पति, फिर जो हुआ बन गया चर्चा
Lucknow news
यूपी में 31 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना,सीएम को भेजेंगे ज्ञापन
stray dogs attack maid
सोसायटी में लिफ्ट से फ्लैट में ले जा रहे थे डॉग लवर्स, लॉबी में मेड को नोच डाला
;