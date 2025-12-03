Advertisement
Lalitpur News:अजब प्रेम की गजब कहानी! 12 साल पहले की लव मैरिज, अब नए प्रेमी संग पति को छोड़ फुर्र हुई बेवफा बीवी

ललितपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां 12 साल पहले एक प्रेमी जोड़े ने लव मैरिज की, अब उसकी पत्नी अपने नए प्रेमी के साथ फरार हो गई. इतना ही नहीं आरोप है कि वह अपने साथ जेवर और अन्य सामान भी पति के घर से लेकर फुर्र हो गई है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:41 AM IST
Lalitpur News: ललितपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां 12 साल पहले एक प्रेमी जोड़े ने लव मैरिज की, अब उसकी पत्नी अपने नए प्रेमी के साथ फरार हो गई. इतना ही नहीं आरोप है कि वह अपने साथ जेवर और अन्य सामान भी पति के घर से लेकर फुर्र हो गई है. अपने नये प्रेमी के साथ फरार होने वाली पत्नी CCTV कैमरे में कैद हो गई है. यह घटना महरौनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत की है.

क्या है ये पूरा मामला?
पीड़ित पति बलराम नामदेव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. जिसमें आरोप लगाया है कि उसका 2013 में सपना नाम की लड़की से प्रेम विवाह हुआ था. उसकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी बीवी का प्रेम संबंध उसके मोहल्ले में ही रहने वाले एक युवक के साथ हो गया. हर दिन घंटों तक वह मोबाइल पर बात करते. जिसकी वजह से पीड़ित पति को अपनी पत्नी पर शक हुआ, जब उसका शक यकीन में बदल गया तो उसने अपनी पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया. जिससे नाराज होकर पत्नी ने अपने पति बलराम नामदेव की पिटाई कर दी.

पीड़ित पति ने लगाए संगीन आरोप
पिटाई की वजह से पीड़ित पति को चोटें भी आई. इसके बाद सपना घर से फरार हो गई. फिर बलराम ने अपनी पत्नी की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. जब उसने CCTV खंगाला तो पता चला उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है. पीड़ित पति ने महरौनी कोतवाली पुलिस में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी है. जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ जेवरात और कुछ नगदी लेकर फरार हो गई है. अब वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है.

फिलहाल लव मैरिज के बावजूद इस तरह से अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार होने की कहानी इलाके में काफी चर्चा में बनी हुई है.

