सुनो! तुम गाजियाबाद चली आओ... आशिकी में अंधी महिला ने उठाया खून से सना कदम, सच सामने आते ही दंग रह गए लोग

Hapur News/अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी से दूसरी महिला के इश्क लड़ाने पर महिला को अपनी बेटी और दो सहयोगियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया. मृतक महिला के शव को आरोपी महिला ने धौलाना थाना क्षेत्र के उदयरामपुर स्थित बम्बे में फेंक दिया. पुलिस ने अब आरोपी महिला और उसकी बेटी व दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.

कब का है मामला?

26 अगस्त की शाम को धौलाना थाना क्षेत्रान्तर्गत उदयरामपुर बम्बे में एक महिला का शव तैरता हुआ ग्रामीणों को मिला था. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस महिला की शिनाख्त कराने और महिला की हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई. वहीं मृतक महिला की शिनाख्त सुशीला निवासी बिजौली, थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ के रूप में हुई.

खौफनांक कांड के पीछे की वजह

जांच के दौरान सामने आया कि बबली पत्नी स्व. सोमवीर निवासी ग्राम धतूरी थाना सलेमपुर, बुलंदशहर व हाल निवासी सेन विहार, विजयनगर बाईपास, गाजियाबाद के संबंध गौरव निवासी महाराणा बिहार, बिहारीपुरा गाजियाबाद से पिछले पांच वर्षों से थे. बबली ने पुलिस को बताया कि गौरव और उसकी रिलेशनशिप के बीच में सुशीला की एंट्री हुई, जिसकी वजह से गौरव उससे दूर जाने लगा. इसकी भनक जब बबली को हुई, तो उसने सुशीला को रास्ते से हटाने की योजना तैयार कर ली.

एसपी का बयान

एसपी ने बताया कि बबली ने 26 अगस्त को सुशीला को घूमने के बहाने से गाजियाबाद रिपब्लिक क्रॉसिंग के पास बुलाया और उसके साथ उसकी बेटी व एक अन्य महिला सुमन पत्नी राकेश यादव निवासी ग्राम नान थाना हाफिजपुर, हाल निवासी सेन विहार, विजयनगर बाईपास और विपिन पुत्र कालू यादव निवासी ग्राम नान थाना हाफिजपुर, हाल निवासी सेन विहार विजयनगर बाईपास भी थे. विपिन मैक्स पिकअप गाड़ी लेकर आया था और सभी लोग गाड़ी में पीछे की ओर सवार हो गये.

कैसे उतारा मौत के घाट?

इसी दौरान बबली ने सुमन और अपनी बेटी के साथ मिलकर सुशीला का गाड़ी में ही गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए धौलाना थाना क्षेत्र के उदयरामपुर स्थित बम्बे में फेंक दिया. फिलहाल, पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिवारीजनों के हवाले कर दिया है. पुलिस ने इस हत्या में प्रयुक्त मैक्स पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया है.

