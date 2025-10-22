Advertisement
सुन! तू मायके नहीं जाएगी... पति से विवाद के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, आग की लपटों को देख कांप उठे लोग

Lalitpur News: भाईदोज पर मायके जाने की जिद एक महिला के लिए जानलेवा साबित हो गई. बताया जा रहा है पति संजू से मायके जाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में पत्नी के भाई को गालियां दे दीं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:41 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Lalitpur News/अमित सोनी: भाईदोज जैसे पावन पर्व पर मायके जाने की जिद्द ने एक परिवार की खुशियां राख कर दीं.  जहां पर पति-पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर हुए विवाद ने भयावह रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि पति द्वारा अपने साले को गालियां देने से आहत पत्नी मन्नू (30) ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना बानपुर थाना क्षेत्र के बरायो ग्राम निवासी मन्नू सिंह (30) का अपने पति संजू से मायके जाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में पत्नी के भाई को गालियां दे दीं. इससे आहत होकर मन्नू ने अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली.

आग की लपटों में घिरी महिला को देख पति और परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. पूरे इलाके में इस दर्दनाक घटना की चर्चा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालाकि ये मामला इलाके में चर्चाओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि आगे क्या होता है?

