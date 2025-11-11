Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

गोरखपुर में सूट-बूट वाला चोर! बहूभोज के जश्न में घुसा ‘मेहमान के भेष में’, फिर कर दिया बड़ा कांड

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में चल रहे बहूभोज में खुशी का माहौल था. डांस फ्लोर पर परिवार थिरक रहा था, हंसी-ठिठोली चल रही थी, लेकिन उसी भीड़ में बैठा था एक 'सूट-बूट वाला चोर'!

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:31 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो हर किसी को चौंका रही है. जहां बहू के स्वागत की खुशियां चल रही थीं, वहीं उसी जश्न के बीच घुस आया सूट-बूट पहना हुआ ‘मेहमान के भेष में चोर’! जिसने रिसेप्शन की भीड़ का फायदा उठाकर लाखों रुपये और गहनों से भरा बैग उड़ा लिया. जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो परिवार के साथ-साथ पुलिस के भी होश उड़ गए.

कहां की है ये घटना?
गोरखपुर के शाहपुर इलाके की शक्तिनगर कॉलोनी में रहने वाले प्रमोद कुमार सिंह के घर में खुशियों का माहौल था. 2 नवंबर को बेटे अभिनव की शादी हुई थी और 7 नवंबर को एक बैंक्वेट हॉल में भव्य बहूभोज का आयोजन किया गया था. लेकिन इसी जश्न के बीच बैठा था एक शातिर चोर  सूट-बूट में, स्मार्ट लुक में ताकि किसी को शक न हो.

लाखों के गहने और कैश लेकर फरार
रात करीब सवा दस बजे जब परिवार डांस फ्लोर पर थिरक रहा था, तभी पीछे की कुर्सी पर बैठा वह शख्स मौका ताड़ रहा था. जैसे ही सबकी नजरें डांस फ्लोर की ओर गईं, उसने झपट्टा मारा सोफे पर रखा बैग उठाया और आराम से हॉल से बाहर निकल गया. किसी को भनक तक नहीं लगी. कुछ देर बाद जब परिवार को बैग की जरूरत पड़ी, तो हड़कंप मच गया. परिजनों ने ढूंढा, लेकिन बैग गायब था. उस बैग में करीब तीन लाख रुपये नकद, चांदी के सिक्के और कीमती गहने रखे थे.

आरोपी की तलाश जारी
सूचना पर पहुंची पुलिस ने हॉल का CCTV फुटेज खंगाला, और वहीं खुल गया ‘सूट-बूट वाले चोर’ का राज. कैमरे में उसकी हर हरकत कैद हो गई — चेहरा भी साफ नजर आ रहा है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की पहचान शुरू कर दी है और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी. उन्होंने कहा  कि CCTV फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ दिख रहा है. पहचान की जा रही है, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

