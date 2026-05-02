Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3201610
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

'शर्म करो… सब देख रहे हैं!' बीच सड़क पर महिला के पैरों में गिरा युवक, तमाशा देख सन्न रह गए लोग!

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देर रात बाजार में उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक अचानक एक महिला के सामने पहुंचा और उसके पैरों में लेट गया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

young man held onto woman legs
young man held onto woman legs

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  जहां देर रात बाजार में उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक अचानक एक महिला के सामने पहुंचा और उसके पैरों में लेट गया. बताया जा रहा है कि बाजार में उस समय अच्छी-खासी भीड़ थी और लोग अपने काम में व्यस्त थे. तभी अचानक इस घटना ने सबका ध्यान खींच लिया.

कहां की है ये घटना?
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है, जहां बीती रात एक युवक ने बीच सड़क पर ऐसा ड्रामा किया कि राहगीर भी दंग रह गए. जानकारी के मुताबिक, देर रात बाजार में सामान्य चहल-पहल चल रही थी. तभी अचानक एक युवक वहां पहुंचा और एक महिला के सामने जाकर उसके पैरों में लेट गया. महिला ने घबराकर युवक को हटने के लिए कहा और बार-बार मिन्नत करती रही कि हटो भाई... पैर छोड़ो... शर्म करो, सब देख रहे हैं! लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा.

बताया जा रहा है कि युवक करीब 20 से 30 मिनट तक सड़क पर महिला के पैरों में पड़ा रहा. हैरानी की बात यह रही कि युवक नशे में नहीं था और पूरी तरह होश में दिखाई दे रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला ने नहीं पहचाना युवक
घटना के दौरान महिला ने साफ तौर पर युवक को पहचानने से इनकार कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को महिला से अलग किया. इसके बाद युवक तुरंत बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गया. इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ इसे एकतरफा प्यार बता रहे हैं तो कुछ इसे पागलपन करार दे रहे हैं.

सवाल खड़ा करता मामला
यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि क्या भावनाओं में बहकर इस तरह सार्वजनिक जगहों पर तमाशा करना सही है? प्यार और जुनून के बीच की यह पतली रेखा कब पार हो जाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. फिलहाल पुलिस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामले में जांच की संभावना जताई जा रही है. 

और पढे़ं: 

'अब उसके साथ नहीं रहना…’ 22 साल की विवाहिता प्रधान संग फरार, न्याय की तलाश में भटक रहा पति

'ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता...' रास्ते में प्रेमी ने रोकी दुल्हन की कार, फिर

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Farrukhabad newsajab gajab news

Trending news

Farrukhabad news
'शर्म करो… सब देख रहे हैं!' बीच सड़क पर महिला के पैरों में गिरा युवक
Fatehpur Police
कुएं में गिरकर मासूम की मौत, घर के बाहर खेलते वक्त हुआ था लापता; परिजनों का बुरा हाल
kasganj news
टीचर के निलंबन पर भड़के स्टूडेंट्स, स्कूल गेट पर जड़ा ताला, बैग टांगकर काट डाला बवाल
siddharthnagar news
सिद्धार्थनगर में रात के अंधेरे में गूंजीं गोलियां, 4 शातिर गिरफ्तार
UP Road Accident
कानपुर-हरदोई-कन्नौज और रायबरेली में भयंकर एक्सीडेंट, दो भाइयों समेत 6 लोगों की मौत
UP Board 2026
यूपी बोर्ड छात्रों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगी 10वीं-12वीं की मार्कशीट
Lucknow news
लखनऊ के 55 प्राइवेट स्कूलों को क्यों मिला नोटिस? मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी
Mathura News
वृंदावन मर्डर या सुसाइड? कमरे में मिली गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की लाश,उलझा मौत का रहस्य
jaunpur news
जौनपुर में सरेआम दूल्हे को गोलियों से भूना, नकाबपोश ने कार को घेरकर कर दिया ये कांड
Allahabad High Court
आरोपी को पकड़ने के लिए रिश्तेदारों को उठाना गैरकानूनी, पुलिस की दबंगई पर HC सख्त