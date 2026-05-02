'शर्म करो… सब देख रहे हैं!' बीच सड़क पर महिला के पैरों में गिरा युवक, तमाशा देख सन्न रह गए लोग!

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां देर रात बाजार में उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक अचानक एक महिला के सामने पहुंचा और उसके पैरों में लेट गया. बताया जा रहा है कि बाजार में उस समय अच्छी-खासी भीड़ थी और लोग अपने काम में व्यस्त थे. तभी अचानक इस घटना ने सबका ध्यान खींच लिया.

कहां की है ये घटना?

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है, जहां बीती रात एक युवक ने बीच सड़क पर ऐसा ड्रामा किया कि राहगीर भी दंग रह गए. जानकारी के मुताबिक, देर रात बाजार में सामान्य चहल-पहल चल रही थी. तभी अचानक एक युवक वहां पहुंचा और एक महिला के सामने जाकर उसके पैरों में लेट गया. महिला ने घबराकर युवक को हटने के लिए कहा और बार-बार मिन्नत करती रही कि हटो भाई... पैर छोड़ो... शर्म करो, सब देख रहे हैं! लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा.

बताया जा रहा है कि युवक करीब 20 से 30 मिनट तक सड़क पर महिला के पैरों में पड़ा रहा. हैरानी की बात यह रही कि युवक नशे में नहीं था और पूरी तरह होश में दिखाई दे रहा था.

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महिला ने नहीं पहचाना युवक

घटना के दौरान महिला ने साफ तौर पर युवक को पहचानने से इनकार कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को महिला से अलग किया. इसके बाद युवक तुरंत बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गया. इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ इसे एकतरफा प्यार बता रहे हैं तो कुछ इसे पागलपन करार दे रहे हैं.

सवाल खड़ा करता मामला

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि क्या भावनाओं में बहकर इस तरह सार्वजनिक जगहों पर तमाशा करना सही है? प्यार और जुनून के बीच की यह पतली रेखा कब पार हो जाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. फिलहाल पुलिस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामले में जांच की संभावना जताई जा रही है.

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