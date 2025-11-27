मैंने गोली मार दी… थाने पहुंचते ही युवक का कबूलनामा; एकतरफा प्यार में मौसी की शादीशुदा बेटी की हत्या

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में गुरुवार की सुबह एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. जहां पर एक युवक ने एकतरफा प्रेम में अपनी ही मौसी की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और हाथ में तमंचा लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल ये घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊनों गांव की बताई जा रही है. जहां पर सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी युवती जानकारी के अनुसार, मृतका दीपिका तिवारी सुबह अपने घर की सफाई कर रही थी. तभी आरोपी अजीत मिश्रा घर में घुसा और अचानक उस पर गोली चला दी. गोली लगते ही दीपिका की मौके पर ही मौत हो गई.

शादीशुदा थी दीपिका, एक साल का बेटा भी

दीपिका की शादी करीब दो साल पहले हुई थी और उसका एक साल का बेटा मृदुल है. गुरुवार को ही उसे अपने ससुराल लखनऊ जाना था, जहां उसके पति समेत ससुराल वाले रहते हैं और उनका खुद का कारोबार है.

थाने पहुंचा आरोपी, पुलिस जांच में जुटी

हत्या के बाद आरोपी अजीत मिश्रा तमंचा हाथ में लिए मंझनपुर कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मामला एकतरफा प्रेम-प्रसंग का बताया जा रहा है. वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

