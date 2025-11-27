Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3019971
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

मैंने गोली मार दी… थाने पहुंचते ही युवक का कबूलनामा; एकतरफा प्यार में मौसी की शादीशुदा बेटी की हत्या

Kaushambi News: कौशांबी जिले एक युवक ने एकतरफा प्रेम में अपनी मौसी की बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे कोतवाली पहुंचा

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Kaushambi News/अली मुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में गुरुवार की सुबह एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. जहां पर एक युवक ने एकतरफा प्रेम में अपनी ही मौसी की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और हाथ में तमंचा लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल ये घटना  मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊनों गांव की बताई जा रही है. जहां पर  सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी युवती जानकारी के अनुसार, मृतका दीपिका तिवारी सुबह अपने घर की सफाई कर रही थी. तभी आरोपी अजीत मिश्रा घर में घुसा और अचानक उस पर गोली चला दी. गोली लगते ही दीपिका की मौके पर ही मौत हो गई.

शादीशुदा थी दीपिका, एक साल का बेटा भी
दीपिका की शादी करीब दो साल पहले हुई थी और उसका एक साल का बेटा मृदुल है. गुरुवार को ही उसे अपने ससुराल लखनऊ जाना था, जहां उसके पति समेत ससुराल वाले रहते हैं और उनका खुद का कारोबार है.

Add Zee News as a Preferred Source

थाने पहुंचा आरोपी, पुलिस जांच में जुटी
हत्या के बाद आरोपी अजीत मिश्रा तमंचा हाथ में लिए मंझनपुर कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मामला एकतरफा प्रेम-प्रसंग का बताया जा रहा है. वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है. 

और पढे़ं; मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा...  112 पर मिली धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

सुसाइड या हत्या? फंदे पर लटकी मिली महिला, जौनपुर में मायके वालों ने पति पर लगाए चौंकाने वाले आरोप!
 

TAGS

kaushambi news

Trending news

jaunpur news
जौनपुर बना UP का नंबर वन जिला! सरकार की इस पहल में प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान
kaushambi news
मैंने गोली मार दी… थाने पहुंचते ही युवक का कबूलनामा; एकतरफा प्यार में 'बहन' की हत्या
UP Roadways Employees
UP Roadways News:15 हजार कर्मचारियों की तो निकल पड़ी, अब इस 'सजा' से मिली राहत
Nainital News
नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी ने की ‘चाय पर चर्चा’,धार्मिक पर्यटनों पर लिया फीडबैक
Vikasnagar news
अवैध प्लॉटिंग पर कड़ा प्रहार ! 100 बीघा कॉलोनी पर दौड़ा बुलडोजर
bareilly weather
बरेली-मुरादाबाद में सुबह की शुरुआत 'धुंधली',नवंबर के अंत में ठंड ने फिर पकड़ी रफ्तार
Kanpur Weather
ठिठुरने के लिए हो जाओ तैयार !कानपुर में रिकॉर्डतोड़ ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट
Amritsar Garib Rath Express
गोंडा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, 6 से ज्यादा ट्रेनें रुकी; यात्रियों का जमावड़ा
Neha Singh Rathore
कहां लापता हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर? यूपी के दो राज्यों की पुलिस कर रही तलाश
Car Accident in Jaunpur
Jaunpur में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, 3 की मौत और 6 घायल