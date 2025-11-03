Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2986594
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

भैया, पत्नी को सरप्राइज देना है... सुनार से पान वाले कहीं दिल छूने वाली बात, सुनकर हर कोई हो गया भावुक

Kanpur News: प्यार जताने का हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन कानपुर के एक युवक ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जो तरीका अपनाया, उसने सबको हैरान कर दिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Kanpur News/प्रवीन पांडेय:  कहते हैं सच्चा प्यार दिखाने के लिए बड़ी दौलत नहीं, बड़ा दिल चाहिए और यह बात चकेरी के रहने वाले अभिषेक यादव ने साबित कर दी, जो रामादेवी चौराहे के पास पान की दुकान चलाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ऐसा अनोखा सरप्राइज तैयार किया कि ज्वैलर्स तक भावुक हो गया.

क्या है पूरा मामला?
ज्वेलर्स महेश वर्मा के मुताबिक, अहिरवां के राजा मार्केट स्थित उनकी दुकान पर अभिषेक आया. उसने बोरी टेबल पर रखी और बोला कि भैया, पत्नी को सरप्राइज देना है, उसके लिए सोने की चेन बनवानी है. जब बोरियों से सिक्के निकलने लगे तो दुकान में मौजूद लोग हैरान रह गए.

अभिषेक ने बताया कि उसकी रामादेवी चौराहे के पास पान की दुकान है, जहां ग्राहक ज्यादातर 10-10 रुपये के सिक्कों में भुगतान करते हैं. पिछले कई महीनों से वह इन्हीं सिक्कों को जमा कर रहा था ताकि पत्नी को कुछ खास गिफ्ट दे सके.

Add Zee News as a Preferred Source

सिक्के गिनने में करीब ढाई घंटे का समय लगा. अभिषेक ने खुद गिनती की और गड्डियां बनाईं. ज्वेलर्स ने उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सिक्के स्वीकार किए और सोने की चेन का ऑर्डर ले लिया. महेश वर्मा ने कहा कि यह ग्राहक के सच्चे प्रेम और भारतीय मुद्रा के सम्मान की मिसाल है. बैंक इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के नहीं लेते, लेकिन हमने खुशी-खुशी ऑर्डर स्वीकार किया. 

और पढ़ें:  ससुर जी!  मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा... सिपाही दूल्हे के एक फोन कॉल से टूटा दुल्हन का सपना, मंडप में घंटों करती रही इंतजार
 

TAGS

Kanpur News

Trending news

Lucknow news
लखनऊ में आम के बाग में मिली महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका
Saharanpur news
सहारनपुर में घुड़चढ़ी के दौरान बवाल! डीजे की आवाज को लेकर भिड़े दो समुदाय
Meerut News
ससुर जी! मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा... दूल्हे के एक फोन कॉल से टूटा दुल्हन का सपना
jaunpur news
जौनुपर के नामी अस्पताल पर चला चाबुक, NOC में खामियां और बेसमेंट में अवैध संचालन
Etawah news
इटावा में नाबालिग छात्रा के सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला,चार पर FIR
jaunpur news
जौनपुर का 'चमत्कारिक' प्राचीन धाम, मान्यताओं से जुड़ा है पौराणिक इतिहास
bijnor news
चिकन फ्राई के लिए जंग! निकाह में खाने को लेकर जमकर मारपीट, कई बराती हुए घायल
bijnor news
IIT की तैयारी कर रही युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों की तलाश जारी
Lakhimpur
लखीमपुर में भीषण हादसा, बाइक टकराने से तीन की मौत, एक घायल
Hardoi News
हरदोई में हादसों को न्योता! 4 सवारियों वाले ऑटो में ढूंस लीं 14 सवारियां, कटा चालान