भैया, पत्नी को सरप्राइज देना है... सुनार से पान वाले कहीं दिल छूने वाली बात, सुनकर हर कोई हो गया भावुक

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: कहते हैं सच्चा प्यार दिखाने के लिए बड़ी दौलत नहीं, बड़ा दिल चाहिए और यह बात चकेरी के रहने वाले अभिषेक यादव ने साबित कर दी, जो रामादेवी चौराहे के पास पान की दुकान चलाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ऐसा अनोखा सरप्राइज तैयार किया कि ज्वैलर्स तक भावुक हो गया.

क्या है पूरा मामला?

ज्वेलर्स महेश वर्मा के मुताबिक, अहिरवां के राजा मार्केट स्थित उनकी दुकान पर अभिषेक आया. उसने बोरी टेबल पर रखी और बोला कि भैया, पत्नी को सरप्राइज देना है, उसके लिए सोने की चेन बनवानी है. जब बोरियों से सिक्के निकलने लगे तो दुकान में मौजूद लोग हैरान रह गए.

अभिषेक ने बताया कि उसकी रामादेवी चौराहे के पास पान की दुकान है, जहां ग्राहक ज्यादातर 10-10 रुपये के सिक्कों में भुगतान करते हैं. पिछले कई महीनों से वह इन्हीं सिक्कों को जमा कर रहा था ताकि पत्नी को कुछ खास गिफ्ट दे सके.

सिक्के गिनने में करीब ढाई घंटे का समय लगा. अभिषेक ने खुद गिनती की और गड्डियां बनाईं. ज्वेलर्स ने उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सिक्के स्वीकार किए और सोने की चेन का ऑर्डर ले लिया. महेश वर्मा ने कहा कि यह ग्राहक के सच्चे प्रेम और भारतीय मुद्रा के सम्मान की मिसाल है. बैंक इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के नहीं लेते, लेकिन हमने खुशी-खुशी ऑर्डर स्वीकार किया.

