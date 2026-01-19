'मैं जान दे दूंगी...' बॉयफ्रेंड से बात करते हुए प्रेमिका ने पुल से लगाई छलांग, वजह जानकर चौक गए लोग!

Jalaun News: जालौन जिले में बॉयफ्रेंड से हुए विवाद के बाद एक युवती द्वारा पुल से छलांग लगाने की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, युवती फोन पर बातचीत करते हुए पुल तक पहुंची थी.
Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत करते हुए पुल पर पहुंची थी. इसी दौरान उसने छलांग लगा दी. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों में फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के मंशापूर्ण मंदिर के पास बने बेसन वाले पुल की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार युवती फोन पर बातचीत करते हुए पुल पर पहुंची थी. इसी दौरान उसने छलांग लगा दी. नीचे गिरने से युवती का पैर टूट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.
पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक युवती की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
