Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3079677
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

'मैं जान दे दूंगी...' बॉयफ्रेंड से बात करते हुए प्रेमिका ने पुल से लगाई छलांग, वजह जानकर चौक गए लोग!

Jalaun News: जालौन जिले में बॉयफ्रेंड से हुए विवाद के बाद एक युवती द्वारा पुल से छलांग लगाने की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, युवती फोन पर बातचीत करते हुए पुल तक पहुंची थी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News
Jalaun News

Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी:  उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत करते हुए पुल पर पहुंची थी. इसी दौरान उसने छलांग लगा दी.  ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों में फोन पर किसी बात  को लेकर विवाद हो गया था. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के मंशापूर्ण मंदिर के पास बने बेसन वाले पुल की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार युवती फोन पर बातचीत करते हुए पुल पर पहुंची थी. इसी दौरान उसने छलांग लगा दी. नीचे गिरने से युवती का पैर टूट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक युवती की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: दो बच्चों की मां को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते देख पति का टूटा दिल, फिर लिया ऐसा फैसला कि सब रह गए सन्न

प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, फिर 7 दिनों तक एक-एक अंग जलाया...प्रेमी बना दरिंदा, नीले बक्से का खौफनाक राज

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jalaun news

Trending news

jalaun news
'मैं जान दे दूंगी...' बॉयफ्रेंड से बात करते हुए प्रेमिका ने पुल से लगाई छलांग
Ramnagar news
कोसी बैराज में सुर्खाबों की रिकॉर्ड बढ़त, 422 से बढ़कर 486 हुई संख्या
jalaun news
'मैं जान दे दूंगी...' बॉयफ्रेंड से बात करते हुए प्रेमिका ने पुल से लगाई छलांग
Bareilly News
कैंसर से लेकर ‘मृत बच्ची’ को जिंदा करने का दावा! क्या है मनौना धाम का रहस्यमय जल?
Pratapgarh News
दो बच्चों की मां को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते देख पति का टूटा दिल
Budaun News
बदायूं में धर्म परिवर्तन कर प्रेम विवाह,वायरल वीडियो के बाद दंपती ने मांगी सुरक्षा
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर को करारा झटका, हाई कोर्ट ने उन्नाव कांड में सुनाया बड़ा फैसला
Pratapgarh News
राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह केस में दिल्ली हाईकोर्ट को SC ने क्या आदेश दे दिया?
Lucknow news
नेहा सिंह राठौर पहुंचीं लखनऊ हजरतगंज कोतवाली, कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया बयान
Agra News
मिनटों में थम गई सांसे! खेलते-खेलते पानी से भरे ड्रम में गिरा डेढ़ साल का मासूम