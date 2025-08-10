भाई ने छीन लिया बहन का सुहाग, दो महीने पहले हुई थी शादी, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा पूरा गांव

Sultanpur News: एक युवती ने परिवार और समाज के सारे बंधनों से लड़कर शादी की थी. इस शादी को हुए सिर्फ दो महीने ही हुए थे, लेकिन उसे तनिक भी विश्वास नहीं था कि उसका भाई ही उसके सुहाग को गोली मारकर हत्या कर देगा. घटना की वजह सामने आने पर लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव की बताई जा रही है. जहां पर एक युवती दो महीनें पहले गांव की लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था. लेकिन इस शादी से दोनों के परिवार नाखुश थे. इसी विवाद की वजह से उसकी जान चली गई.

कब हुआ ये हादसा?

ऐसा बताया जा रहा है मृतक नवनीत शौच के लिए खेत की ओर गया था. इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फिर सभी लोग फरार हो गए. इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गई. फिर गांव वालों ने पुलिस का सूचना दी.

पुलिस का बयान

वहीं इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक नवनीत की पत्नी ने अपने भाई पर हत्या की आशंका जाहिर की है. फिलहाल आरोपी फरार है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने ये भी बताया कि टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है. अभी तक तहरीर नहीं मिली है. तहरीर पर मिलने वाली पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

