भाई ने छीन लिया बहन का सुहाग, दो महीने पहले हुई थी शादी, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा पूरा गांव
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2875081
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

भाई ने छीन लिया बहन का सुहाग, दो महीने पहले हुई थी शादी, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा पूरा गांव

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक रोंकटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर दो महीनें पहले ही युवती की शादी हुई थी. लेकिन उसके भाई ने ही उसका सुहाग छीन लिया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Sultanpur News: एक युवती ने परिवार और समाज के सारे बंधनों से लड़कर शादी की थी. इस शादी को हुए सिर्फ दो महीने ही हुए थे, लेकिन उसे तनिक भी विश्वास नहीं था कि उसका भाई ही उसके सुहाग को गोली मारकर हत्या कर देगा. घटना की वजह सामने आने पर लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव की बताई जा रही है. जहां पर एक युवती दो महीनें पहले गांव की लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था. लेकिन इस शादी  से दोनों के परिवार नाखुश थे. इसी विवाद की वजह से उसकी जान चली गई. 

कब हुआ ये हादसा?
ऐसा बताया जा रहा है मृतक नवनीत शौच के लिए खेत की ओर गया था. इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फिर सभी लोग फरार हो गए.  इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गई. फिर गांव वालों ने पुलिस का सूचना दी. 

पुलिस का बयान 
 वहीं इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक नवनीत की पत्नी ने अपने भाई पर हत्या की आशंका जाहिर की है. फिलहाल आरोपी फरार है और  शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.  उन्होंने ये भी बताया कि टीमों को आरोपियों की  गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है.  अभी तक तहरीर नहीं मिली है.  तहरीर पर मिलने वाली पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

और पढे़ं:  बिजनौर में तीन भाइयों की मौत, कुएं में एक के बाद एक उतरे, जहरीली गैस से घुटा दम

TAGS

sultanpur news

Trending news

Sitapur news
मेरी हत्या कर देंगे.....म‍िश्र‍िख उपचुनाव से पहले पूर्व सपा विधायक का बड़ा आरोप
Uttarkashi News
Uttarkashi:...तो धराली में नहीं आती इतनी बड़ी आपदा? हिमालय विशेषज्ञों का बड़ा दावा
bijnor news
बिजनौर में तीन भाइयों की मौत, कुएं में एक के बाद एक उतरे, जहरीली गैस से घुटा दम
unnao news
ट्रंप के टैरिफ से उन्नाव लेदर इंडस्ट्री पर क्या असर? 1800 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट
Lucknow news
लखनऊ में अजब-गजब ओवरब्रिज! 7 पिलरों पर हवा में लटकता, तस्वीरें बनी मजाक
Bulldozer Action in Varanasi
वाराणसी में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', पुलिस लाइन रोड पर 30 से 40 मकान ध्वस्त
Jhansi road accident
झांसी में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, ऑन द स्पॉट दो लोगों की मौत से मचा हड़कंप
UP Teacher Transfer 2025
यूपी में टीचर्स की 'मौजा ही मौजा', अटल विद्यालयों में 300 युवा टीचर्स की भर्ती
jaunpur news
हादसा या हत्या? जौनपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले 2 युवकों के शव, परिजनों ने लगाये आरोप
Sambhal news
कर्ज का तगादा करने पर युवक को घर बुलाया, दंपत्ति ने शरीर को पेचकस से गोदकर मार डाला
;