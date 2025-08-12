ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई, फिर गूंजा चीख-पुकार का तांडव!

Hapur News/अभिषेक माथुर: देश में इन दिनों संत महात्माओं द्वारा बहिन-बेटियों को लेकर दिये गये बयान के बाद समाज दो पक्षों में बंटा हुआ है. एक पक्ष जहां संत महात्माओं की मुखालफत कर रहा है, तो वहीं, दूसरी ओर दूसरा पक्ष इन संत महात्माओं के समर्थन में है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी वीडियो सामने आई है, जिसमें इन संत महात्माओं के वक्तव्यों को सही ठहराया जा रहा है.

बॉयफ्रेंड की जमकर धुनाई

बताया जा रहा है कि यहां एक पिज्जा कैफे में युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रही थी, तभी उसका भाई मौके पर पहुंच गया और उसने दोनों की पिटाई कर दोनों से सिर से इश्क का भूत उतार दिया. यह पूरी घटना पिज्जा कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाई और उसके साथी न सिर्फ युवती के बॉयफ्रेंड की जमकर धुनाई कर रहे हैं, बल्कि भाई अपनी बहिन को भी जमकर थप्पड़ मार रहा है.

कहां की है ये घटना?

यह पूरी घटना हापुड़ जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड की है. यहां पैपर्स पिज्जा में बीते दिनों एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रही थी. लेकिन इसकी जानकारी किसी तरह युवती के भाई को हुई, तो वह अपने साथ करीब आधा दर्जन युवकों को लेकर पिज्जा कैफे पहुंच गया और जैसे ही बॉयफ्रेंड को अपनी बहिन के गले में हाथ डालकर बैठे हुए देखा, तो उसका पारा हाई हो गया और युवक ने आते ही लात-घूसों और डंडे से युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी.

बहन को जड़ा तमाचा

इतने पर भी जब युवती अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करने लगी, तो भाई ने अपनी बहिन के भी तमाचे जड़ दिये. यह पूरी घटना पिज्जा कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर लोग बहिन-बेटियों की सुरक्षा के लिए उनकी निगरानी किये जाने की बात कर रहे हैं.

