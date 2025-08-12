ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई, फिर गूंजा चीख-पुकार का तांडव!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2877505
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई, फिर गूंजा चीख-पुकार का तांडव!

Hapur News: हापुड़ से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी, तभी उसका भाई मौके पर पहुंच गया. इसके बाद जो कुछ हुआ हर जगह चर्चाओं का विषय बन गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

youth started beating his sister boyfriend
youth started beating his sister boyfriend

Hapur News/अभिषेक माथुर:  देश में इन दिनों संत महात्माओं द्वारा बहिन-बेटियों को लेकर दिये गये बयान के बाद समाज दो पक्षों में बंटा हुआ है. एक पक्ष जहां संत महात्माओं की मुखालफत कर रहा है, तो वहीं, दूसरी ओर दूसरा पक्ष इन संत महात्माओं के समर्थन में है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी वीडियो सामने आई है, जिसमें इन संत महात्माओं के वक्तव्यों को सही ठहराया जा रहा है. 

बॉयफ्रेंड की जमकर धुनाई
बताया जा रहा है कि यहां एक पिज्जा कैफे में युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रही थी, तभी उसका भाई मौके पर पहुंच गया और उसने दोनों की पिटाई कर दोनों से सिर से इश्क का भूत उतार दिया. यह पूरी घटना पिज्जा कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाई और उसके साथी न सिर्फ युवती के बॉयफ्रेंड की जमकर धुनाई कर रहे हैं, बल्कि भाई अपनी बहिन को भी जमकर थप्पड़ मार रहा है.

कहां की है ये घटना?
यह पूरी घटना हापुड़ जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड की है. यहां पैपर्स पिज्जा में बीते दिनों एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रही थी. लेकिन इसकी जानकारी किसी तरह युवती के भाई को हुई, तो वह अपने साथ करीब आधा दर्जन युवकों को लेकर पिज्जा कैफे पहुंच गया और जैसे ही बॉयफ्रेंड को अपनी बहिन के गले में हाथ डालकर बैठे हुए देखा, तो उसका पारा हाई हो गया और युवक ने आते ही लात-घूसों और डंडे से युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी. 

बहन को जड़ा तमाचा
इतने पर भी जब युवती अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करने लगी, तो भाई ने अपनी बहिन के भी तमाचे जड़ दिये. यह पूरी घटना पिज्जा कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर लोग बहिन-बेटियों की सुरक्षा के लिए उनकी निगरानी किये जाने की बात कर रहे हैं.

और पढे़ं: जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटे रिश्तेदार और गांव के लोग, जानें परिजनों ने क्यों उठाया ये कदम?
 

TAGS

Hapur News

Trending news

Bird Flu
यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक! इस शहर में 15 हजार मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी
Lalitpur news
जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटे रिश्तेदार और गांव के लोग
Ghaziabad News
डाक्टरों ने ली बेटी की जान... विरोध पर परिजनों पर टूटा कहर
Dharali Tragedy
संकट में मिली बड़ी मदद! उत्तरकाशी आपदा प्रभावित परिवार को मिले 5-5 लाख रुपये
Maharajganj News
DM की मीटिंग में मचा हड़कंप! बड़ी स्क्रीन पर अचानक चल पड़ी पोर्न वीडियो
Afreen Jabeen
13 घंटे 13min..34km की तैराकी, AMU की आफरीन ने इंग्लिश चैनल पार कर बनाया नया रिकॉर्ड
Fatehpur Maqbara Vivad
फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद पर सियासत गरमाई, 7 जिलों की पुलिस मुस्तैद
cricketer akashdeep singh
क्रिकेटर आकाशदीप की कार बनी आफत, गाड़ी बेचने वाले शोरूम पर भी एक्शन,ये है पूरा विवाद
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में बरस रहे मेघ, काशी में गिराया पारा, IMD की भविष्‍यवाणी ने सबको चौंकाया
UP Vidha Sabha Session Live
UP Vidha Sabha Session Highlights: यूपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित, अपनी बीवी की कसम खाओ...सपा MLA को योगी सरकार के मंत्री ने दिया गजब जवाब
;