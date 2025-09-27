Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938941
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: 11वीं की छात्रा बनी एक दिन की डीएसपी, चलाया वाहन चेकिंग अभियान और हटाए जाति सूचक स्टीकर

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में एक 11वीं की छात्रा को एक दिन का डीएसपी बनाया गया. मिशन शक्ति के तहत यह पहल की गई है. एक दिन की डीएसपी बनकर छात्रा बेहद खुश नजर आई.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

11th class student became dsp
11th class student became dsp

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में योगी सरकार के “मिशन शक्ति” को बढ़ावा देने के लिए आयोजित शक्ति अभियान 5.0 के तहत शनिवार को क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने 11वीं की छात्रा गुनगुन वार्ष्णेय को एक दिन के लिए डीएसपी नियुक्त किया.

1 दिन की डीएसपी बनी गुनगुन वार्ष्णेय ने सबसे पहले ऑफिस में जनसुनवाई कर पीड़ितों की समस्याओं को सुना. इसके बाद उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे सारसौल पर चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान, वाहनों पर लगे जाति सूचक स्टीकर हटाने का अभियान चलाया गया.

चेकिंग के दौरान कई मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों से पुलिस की मौजूदगी में स्टीकर हटाए गए. साथ ही, बिना हेलमेट स्कूटर चला रही महिला को जीवन के सुरक्षित मूल्यों और नियमों की नसीहत भी दी गई.
अभियान के माध्यम से प्रशासन ने समाज में समानता और सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहल का क्या मकसद?
बता दें मिशन शक्ति अभियान के प्रदेश के जिलों में यह पहल की जा रही है. जिसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण करना है. इसी के तहत छात्रा को एक दिन का डीएसपी बनाया गया है. इस पहल का मकसद नई युवा पीढ़ी जो स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत हैं उन्हें इसके माध्यम से प्रेरणा मिल सके तथा शासन-प्रशासन के उच्च पदों पर जाने के लिए उनका मनोबल बढ़ सके. 

और पढे़ं:  

कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की SDM, कुर्सी पर बैठते ही अफसरों को सुनाए धड़ाधड़ फरमान

Shravasti News: 8वीं की छात्रा बनी एक दिन की BSA, बचपन का सपना हुआ पूरा, हाथ बांधे बगल में खड़े रहे अधिकारी
 

TAGS

aligarh news

Trending news

Meerut latest news
मेरठ की मुस्कान बनी शूपर्णखा पुतले का चेहरा, देश के इस शहर में दशहरा पर होगाा दहन
Meerut News
बदमाशों ने BDC मेंबर पर बरसाई गोलियां, सरेराह उतारा मौत के घाट, तनाव का माहौल
unnao accident news
उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत
Up Drone News
यूपी में फिर डराने लगा ड्रोन, गांव से शहर तक अफवाह से मचा हड़कंप, लोगों की उड़ी नींद
maa pateshwari devipatan mandir
युगों से जल रहा ये अखंड धूना, भस्म लगाने से दूर होते हैं कष्ट,पढ़ें क्या है मान्यता?
balrampur news
नवरात्रि पर बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीणों ने लाइनमैन को पेड़ से बांधा
Gurugram accident
रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 मौत, गुरुग्राम में हाई स्पीड THAR डिवाइडर से टकराई
Kanpur property registration
अब रविवार को खुलेंगे रजिस्ट्री ऑफिस, दुकान-मकान-फ्लैट और जमीन के होंगे बैनामे
UP Encounter:
गोरखपुर छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ढेर
Lucknow news
लखनऊ में किसने लगाए I Love Yogi Adityanath के पोस्टर,SP ने होर्डिंग को लेकर क्या कहा
;