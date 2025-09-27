Aligarh News: 11वीं की छात्रा बनी एक दिन की डीएसपी, चलाया वाहन चेकिंग अभियान और हटाए जाति सूचक स्टीकर

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में योगी सरकार के “मिशन शक्ति” को बढ़ावा देने के लिए आयोजित शक्ति अभियान 5.0 के तहत शनिवार को क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने 11वीं की छात्रा गुनगुन वार्ष्णेय को एक दिन के लिए डीएसपी नियुक्त किया.

1 दिन की डीएसपी बनी गुनगुन वार्ष्णेय ने सबसे पहले ऑफिस में जनसुनवाई कर पीड़ितों की समस्याओं को सुना. इसके बाद उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे सारसौल पर चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान, वाहनों पर लगे जाति सूचक स्टीकर हटाने का अभियान चलाया गया.

चेकिंग के दौरान कई मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों से पुलिस की मौजूदगी में स्टीकर हटाए गए. साथ ही, बिना हेलमेट स्कूटर चला रही महिला को जीवन के सुरक्षित मूल्यों और नियमों की नसीहत भी दी गई.

अभियान के माध्यम से प्रशासन ने समाज में समानता और सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया.

पहल का क्या मकसद?

बता दें मिशन शक्ति अभियान के प्रदेश के जिलों में यह पहल की जा रही है. जिसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण करना है. इसी के तहत छात्रा को एक दिन का डीएसपी बनाया गया है. इस पहल का मकसद नई युवा पीढ़ी जो स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत हैं उन्हें इसके माध्यम से प्रेरणा मिल सके तथा शासन-प्रशासन के उच्च पदों पर जाने के लिए उनका मनोबल बढ़ सके.

