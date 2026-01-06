स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही! नसबंदी के बाद भी 64 महिलाएं हुईं गर्भवती, जिम्मेदार कौन?

Aligarh News: अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गईं. खुलासा होने पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इन महिलाओं को मुआवजा देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है.

अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही

अलीगढ़ के सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी के अनुसार, नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस की मुआवजा राशि विभाग के पास आ गई है. वहीं, 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है. नियम के अनुसार, गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नियमों की अनदेखी के कारण पांच महिलाओं के दावे को खारिज किया गया.

पांच महिलाओं के दावे खारिज

बता दें कि खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो-दो कैसे हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक-एक केस शामिल हैं. साल 2024 में 6,240 महिला और पुरुषों ने नसबंदी कराई थी. एक साल बाद 2025 में 3,042 महिला और पुरुषों ने नसबंदी कराई है. इनमें महिलाओं का आंकड़ा 99 फीसदी नसबंदी का रहा है. वहीं, पुरुष की संख्या कम थी.

2024 के मुकाबले पुरुषों ने दिखाई कम रुचि

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि साल 2024 में महिलाओं ने लक्ष्य से अधिक भागीदारी की थी. वहीं 2025 में अभी तक लक्ष्य का आधा हिस्सा ही पूरा हो पाया है. पुरुषों की भागीदारी कम होने से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित हैं. बताया गया कि स्थायी नसबंदी के अलावा साल 2025 में हजारों महिलाओं ने प्रसव के बाद परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों जैसे कॉपर टी और अंतरा इंजेक्शन को प्राथमिकता दी.

नसबंदी कराने पर मिलती है प्रोत्साहन राशि

जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर सरकार द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है. इसके लिए समय-समय पर परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा भी चलाया जाता है. इन कार्यक्रमों के जरिए अगर को महिला नसबंदी कराती है तो उसे 2,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है. प्रसव पश्चात नसबंदी कराने पर 3,000 रुपये और पुरुष नसबंदी कराने पर 3,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है. स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे के बाद लोगों का भरोसा उठ गया है. लोगों का कहना है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ताकि आगे से इस तरह से गड़बड़ी पर रोक लग सके.

