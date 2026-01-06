Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3065539
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही! नसबंदी के बाद भी 64 महिलाएं हुईं गर्भवती, जिम्मेदार कौन?

Aligarh News: यूपी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कई किस्से आपने सुने होंगे, ताजा मामला अलीगढ़ में सामने आया है. यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी के बाद 64 महिलाएं प्रेग्नेंट हो गईं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Aligarh News: अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गईं. खुलासा होने पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इन महिलाओं को मुआवजा देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है. 

अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही
अलीगढ़ के सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी के अनुसार, नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस की मुआवजा राशि विभाग के पास आ गई है. वहीं, 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है. नियम के अनुसार, गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नियमों की अनदेखी के कारण पांच महिलाओं के दावे को खारिज किया गया.  

पांच महिलाओं के दावे खारिज 
बता दें कि खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो-दो कैसे हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक-एक केस शामिल हैं. साल 2024 में 6,240 महिला और पुरुषों ने नसबंदी कराई थी. एक साल बाद 2025 में 3,042 महिला और पुरुषों ने नसबंदी कराई है. इनमें महिलाओं का आंकड़ा 99 फीसदी नसबंदी का रहा है. वहीं, पुरुष की संख्या कम थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

2024 के मुकाबले पुरुषों ने दिखाई कम रुचि 
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि साल 2024 में महिलाओं ने लक्ष्य से अधिक भागीदारी की थी. वहीं 2025 में अभी तक लक्ष्य का आधा हिस्सा ही पूरा हो पाया है. पुरुषों की भागीदारी कम होने से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित हैं. बताया गया कि स्थायी नसबंदी के अलावा साल 2025 में हजारों महिलाओं ने प्रसव के बाद परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों जैसे कॉपर टी और अंतरा इंजेक्शन को प्राथमिकता दी. 

नसबंदी कराने पर मिलती है प्रोत्साहन राशि 
जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर सरकार द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है. इसके लिए समय-समय पर परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा भी चलाया जाता है. इन कार्यक्रमों के जरिए अगर को महिला नसबंदी कराती है तो उसे 2,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है. प्रसव पश्चात नसबंदी कराने पर 3,000 रुपये और पुरुष नसबंदी कराने पर 3,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है. स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे के बाद लोगों का भरोसा उठ गया है. लोगों का कहना है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ताकि आगे से इस तरह से गड़बड़ी पर रोक लग सके. 

यह भी पढ़ें : समधी के साथ था अवैध संबंध ! बेटी बनी बीच का रोड़ा, फिर मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट

यह भी पढ़ें : 'दही वाली गली' में मिलती है लाजवाब गजक, इस जिले की 'सर्दी की मिठाई' का स्वाद विदेश तक फेमस!

TAGS

aligarh news

Trending news

aligarh news
स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही! नसबंदी के बाद 64 महिलाएं हुईं गर्भवती, जिम्मेदार कौन?
Yogi cabinet decisions
संपत्ति दान पर बड़ी राहत! JS विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त, योगी कैबिनेट का फैसला
Lalitpur news
पैसा छीने.. बेइज्जती की... कार्यक्रम में जो हुआ सहन कर पायी लोकगायिका,दे दी जान !
Prayagraj Magh Mela
माघ मेला: मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज, 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
Noida News
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नोएडा प्राधिकरण सख्त, दो लेखपालों पर गिरी गाज
Ankita Bhandari Murder Case
पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तार पर लगाई रोक, जानें मामला
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? जान लीजिए कानपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय
Lucknow news
लखनऊ में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, कराएगी सभी पर्यटनों का दीदार; जानिए किराया
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान