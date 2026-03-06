Advertisement
'चाचा के साथ ट्रैक्टर से खेत जा रही थी बच्ची', बेर का थैला बना मौत की वजह!

Hathras News: हाथरस में ट्रैक्टर के टायर और मडगार्ड के बीच फंसने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई.  हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:46 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

हाथरस न्यूज/सुमित कुमार : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां ट्रैक्टर के टायर और मडगार्ड के बीच फंसने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई. यह घटना हसायन कोतवाली क्षेत्र के नगला अड्डू गांव की है. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. 

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, नगला अड्डू गांव निवासी सुरेश कुमार खेती-किसानी करते हैं. उनकी 8 वर्षीय बेटी दीक्षा गांव के ही तीन अन्य बच्चों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जा रही थी. ट्रैक्टर को दीक्षा के चाचा चला रहे थे.  दीक्षा ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बनी सीट पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में बेर से भरा एक थैला था. 

टायर में फंसा थैला, बिगड़ा संतुलन
बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक दीक्षा के हाथ में पकड़ा बेर का थैला ट्रैक्टर के पिछले टायर में फंस गया. थैला फंसने से बच्ची का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई.  गिरते ही वह ट्रैक्टर के मडगार्ड और पिछले टायर के बीच में बुरी तरह फंस गई.  यह देखकर ट्रैक्टर चला रहे चाचा ने तुरंत वाहन रोक दिया, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था. 

करीब 10 मिनट तक फंसी रही बच्ची
हादसे के बाद बच्ची करीब 10 मिनट तक टायर और मडगार्ड के बीच फंसी रही और दर्द से तड़पती रही.  बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने मिलकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की और आखिरकार उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. 

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.  पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.  मासूम दीक्षा गांव के स्कूल में कक्षा-3 की छात्रा थी.  अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 

