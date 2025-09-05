OMG ये कैसा हादसा? ATM से पैसा निकालते वक्त बीएससी छात्रा को लगा करंट, बैंक प्रबंधन पर लगे संगीन आरोप

Aligarh News: अलीगढ़ से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां ATM से पैसा निकालते वक्त बीएससी छात्रा को करंट लग गया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Aligarh News: अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एटीएम से पैसा निकालते वक्त एक बीएससी छात्रा को करंट लग गया. करंट की चपेट में आने से बीएससी छात्रा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. छात्रा अपनी बहन के साथ एटीएम पर गई थी. यह घटना थाना क्वार्सी क्षेत्र के नौरंगाबाद की है.
बीएससी छात्रा को लगा करंट
बताया जा रहा है कि यह छात्रा बीएससी फाइनल वर्ष की है. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब छात्रा एटीएम से पैसा निकालने गई थी. जैसे ही उसने मशीन से लेन-देन करना चाहा, अचानक करंट दौड़ गया और वो झुलस गई. जिसके बाद आनन-फानन में परिजन छात्रा को जिला अस्पताल लेकर गए. जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना से छात्रा के परिजनों ने आक्रोश है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
गुस्साए परिजनों और छात्रा की बहन ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि एटीएम मशीन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई. जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही बैंक प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
