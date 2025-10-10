Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2955449
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में एसिड अटैक से सनसनी, दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता पर हमला, पारिवारिक विवाद की आशंका

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े एक शख्स पर एसिड अटैक की घटना सामने आई है. सूचना पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और हताहत शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 10, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अलीगढ़ में एसिड अटैक से सनसनी, दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता पर हमला, पारिवारिक विवाद की आशंका

Aligarh News: अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. नई ईदगाह के पीछे स्कूटी से घर लौट रहे एक दिव्यांग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े शख्स पर अज्ञात हमलावरों ने एसिड फेंक दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों की मदद से घायल राशिद (पुत्र अब्दुल आहक, निवासी शाहजमाल) को तुरंत जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

कब और कैसे हुआ एसिड अटैक
जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है जब राशिद बाजार से लौट रहे थे. अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर तेजाब फेंक दिया. तेजाब उनके बाएं हाथ और शरीर के कुछ हिस्सों पर पड़ा. सौभाग्य से ठंड के मौसम में राशिद ने मोटे कपड़े पहने थे, जिससे गंभीर चोटों से कुछ हद तक बचाव हो गया.

परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप
राशिद के छोटे भाई अशरफ अली ने बताया कि परिवार और ससुराल पक्ष के बीच पिछले 15 वर्षों से विवाद चल रहा है. परिजनों का आरोप है कि इस हमले के पीछे ससुराल पक्ष के लोग ही हो सकते हैं. राशिद की शादी को करीब दो दशक हो चुके हैं और उनके दो बेटे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक संदिग्ध हिरासत में
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. अलीगढ़ पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट (X) पर बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

फिलहाल राशिद का इलाज जारी है और परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें: क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी मिली या नहीं... अंडरवर्ल्ड से क्या है कनेक्शन? क्राइम ब्रान्च ने किया बड़ा खुलासा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

TAGS

aligarh latest news

Trending news

Sambhal news
शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा,चंदौसी में बड़ा हादसा टला,मचा हड़कंप
aligarh latest news
अलीगढ़ में एसिड अटैक से सनसनी, दिव्यांग BJP कार्यकर्ता पर हमला, जांच में जुटी पुलिस
jaunpur news
जौनपुर में उमड़ी भीड़: अवसान माता की पूजा में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल
Ghaziabad
हमें साथ रहना है तो इसे हटाना पड़ेगा..फिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश
karva chauth holiday in uttarakhand
आज पूरे प्रदेश में महिलाओं को काम से छुट्टी, करवा चौथ पर धामी सरकार का बड़ा तोहफा
Ghaziabad DM
फीडबैक में Zero पाए गए अधिकारी! गाजियाबाद DM ने रोकी 35 विभाग के अधिकारियों की सैलरी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बिछी सफेद चादर,तापमान गिरा, चमोली समेत इन जिलों में आज भी बरसेंगे मेघ
firozabad accident news
फिरोजाबाद में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 5 मजदूर निकाले गए, रेस्क्यू जारी
Aazam Khan
उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं की... मायावती के तीखे बयान पर बोले आजम
ayodhya latest news
अयोध्या में धमाके से 5 लोगों की मौत, CM ने त्योहार पर सतर्कता बरतने के दिये निर्देश