अलीगढ़ में एसिड अटैक से सनसनी, दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता पर हमला, पारिवारिक विवाद की आशंका

Aligarh News: अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. नई ईदगाह के पीछे स्कूटी से घर लौट रहे एक दिव्यांग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े शख्स पर अज्ञात हमलावरों ने एसिड फेंक दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों की मदद से घायल राशिद (पुत्र अब्दुल आहक, निवासी शाहजमाल) को तुरंत जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

कब और कैसे हुआ एसिड अटैक

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है जब राशिद बाजार से लौट रहे थे. अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर तेजाब फेंक दिया. तेजाब उनके बाएं हाथ और शरीर के कुछ हिस्सों पर पड़ा. सौभाग्य से ठंड के मौसम में राशिद ने मोटे कपड़े पहने थे, जिससे गंभीर चोटों से कुछ हद तक बचाव हो गया.

परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप

राशिद के छोटे भाई अशरफ अली ने बताया कि परिवार और ससुराल पक्ष के बीच पिछले 15 वर्षों से विवाद चल रहा है. परिजनों का आरोप है कि इस हमले के पीछे ससुराल पक्ष के लोग ही हो सकते हैं. राशिद की शादी को करीब दो दशक हो चुके हैं और उनके दो बेटे हैं.

एक संदिग्ध हिरासत में

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. अलीगढ़ पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट (X) पर बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

फिलहाल राशिद का इलाज जारी है और परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

