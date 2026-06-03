अलीगढ़ को जाम से मिलेगी मुक्ति: 90 चौराहों का होगा कायाकल्प और बनेंगी 11 नई पार्किंग

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ महानगर में बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव के कारण आम जनता को रोजाना भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या से शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) और ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है. जिलाधिकारी अविनाश कुमार के सख्त निर्देशों के बाद, शहर को जाम मुक्त बनाने की कवायद अब तेजी से धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है.

90 चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण

दरअसल, जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ADA और ट्रैफिक पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पूरे शहर का सघन निरीक्षण किया है. इस दौरान शहर के 90 प्रमुख चौराहों को चिन्हित किया गया है. इन चौराहों का न केवल सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बल्कि यातायात के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए उनके डिजाइन में भी बदलाव किए जाएंगे. इन सुधारों से चौराहों पर लगने वाली भीड़ कम होगी और वाहनों की आवाजाही में गति आएगी.

11 स्थानों पर बनेंगी विशाल पार्किंग

शहर में जाम का एक बड़ा कारण सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहन हैं. इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 11 स्थानों को विशाल पार्किंग के निर्माण के लिए चिन्हित किया है. इन पार्किंग स्थलों के विकसित होने से सड़कों पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े करने की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी.

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अधिकारियों का स्पष्ट संदेश

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के वीसी कुलदीप मीणा ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर जोर देते हुए कहा कि शहरवासियों को ट्रैफिक की समस्या से जल्द ही निजात दिलाई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि चिन्हित किए गए 90 चौराहों का विकास इस तरह से किया जाएगा कि यातायात नियमों का पालन सुलभ हो सके. वहीं, एसपी ट्रैफिक प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि संयुक्त टीम के लगातार निरीक्षण का उद्देश्य शहर की सड़कों को बाधा मुक्त बनाना है.

भविष्य की उम्मीदें

प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से अलीगढ़ के नागरिकों में सकारात्मक उम्मीद जगी है. सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग की व्यवस्था और चौराहों का वैज्ञानिक तरीके से सुधारीकरण आने वाले समय में अलीगढ़ की यातायात व्यवस्था को एक नई दिशा देगा. उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर का स्वरूप न केवल आधुनिक दिखेगा, बल्कि जाम मुक्त सफर भी सपना नहीं बल्कि हकीकत होगा. यह प्रयास प्रशासन की सक्रियता और शहर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.