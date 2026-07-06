अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर ADA का बड़ा एक्शन: 2000 इमारतों को नोटिस, बुलडोजर की चेतावनी

इन इमारतों पर है गाज

प्राधिकरण द्वारा जारी की गई सूची में केवल साधारण मकान ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप से चल रही बड़ी इमारतें भी शामिल हैं. इन 2000 अवैध बिल्डिंग्स में मुख्य रूप से इसमें होटल और मैरिज होम,अस्पताल,लाइब्रेरी और शैक्षणिक संस्थान,हाउसिंग सोसायटियां इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है या स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर निर्माण किया है.