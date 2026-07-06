अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर ADA का बड़ा एक्शन: 2000 इमारतों को नोटिस, बुलडोजर की चेतावनी

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Aligarh News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर में बिना नक्शा पास कराए और नियमों को ताक पर रखकर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान शुरू कर दिया है. प्राधिकरण ने शहर की लगभग 2000 अवैध इमारतों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किए हैं, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है.
इन इमारतों पर है गाज
प्राधिकरण द्वारा जारी की गई सूची में केवल साधारण मकान ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप से चल रही बड़ी इमारतें भी शामिल हैं. इन 2000 अवैध बिल्डिंग्स में मुख्य रूप से इसमें होटल और मैरिज होम,अस्पताल,लाइब्रेरी और शैक्षणिक संस्थान,हाउसिंग सोसायटियां इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है या स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर निर्माण किया है.
45 दिन का समय, फिर चलेगा बुलडोजर
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि अब अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिन 2000 बिल्डिंग्स को नोटिस भेजा गया है, उनके मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है.
उपाध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर भवन मालिकों द्वारा संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो प्राधिकरण सख्त कदम उठाएगा. इसके बाद इन सभी अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी.
आम जनता के लिए चेतावनी
यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है जो बिना सही जांच-पड़ताल किए ऐसी अवैध इमारतों में अपनी संपत्ति खरीदते हैं या वहां अपना व्यवसाय चलाते हैं. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के नए अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को भी और अधिक मजबूत किया जाएगा.
प्रशासन का यह कदम शहर के नियोजित विकास और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है. अब देखना यह होगा कि 45 दिन की मियाद खत्म होने के बाद कितने लोग अपने कागजात सही करवा पाते हैं और कितने अवैध निर्माणों पर वास्तव में बुलडोजर चलता है.