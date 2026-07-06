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अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर ADA का बड़ा एक्शन: 2000 इमारतों को नोटिस, बुलडोजर की चेतावनी

Aligarh News : अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर में बिना नक्शा पास कराए और नियमों को ताक पर रखकर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान शुरू कर दिया है. प्राधिकरण ने शहर की लगभग 2000 अवैध इमारतों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किए हैं

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:04 PM IST
अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर ADA का बड़ा एक्शन: 2000 इमारतों को नोटिस, बुलडोजर की चेतावनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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