हिंडन से सालपुर तक श्रद्धांजलि का कारवां

वायुसेना के विशेष विमान से शहीद का पार्थिव शरीर पहले हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद लाया गया. वहां से सैन्य वाहन के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए टप्पल, जट्टारी और हजियापुर मार्ग से सालपुर पहुंचाया गया. पूरे रास्ते हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर खड़े रहे और अपने वीर जवान को अंतिम सलाम किया. कई स्थानों पर पुष्पवर्षा की गई और ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ तथा ‘जितेंद्र शर्मा अमर रहें’ के नारों से वातावरण गूंज उठा.