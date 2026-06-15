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तिरंगे में लिपटकर गांव लौटा वीर सपूत, अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब; शहीद जितेंद्र शर्मा को नम आंखों से विदाई

Aligarh News: नम आंखें और भारत माता की जयघोष के साथ वायुसेना के शहीद जितेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को अलीगढ़ में उनके पैतृक गांव पहुंचा. वायुसैनिक जितेंद्र शर्मा असम वायुसेना विमान हादसे में शहीद हो गए थे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:19 PM IST
तिरंगे में लिपटकर गांव लौटा वीर सपूत, अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब; शहीद जितेंद्र शर्मा को नम आंखों से विदाई
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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