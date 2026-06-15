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Aligarh: असम के जोरहाट में हुए दर्दनाक विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सालपुर पहुंचा. अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र निवासी जितेंद्र शर्मा की शहादत की खबर ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. गांव में शोक और गर्व का ऐसा संगम देखने को मिला, जहां हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल अपने वीर सपूत के बलिदान पर गर्व से भरा हुआ था.
हिंडन से सालपुर तक श्रद्धांजलि का कारवां
वायुसेना के विशेष विमान से शहीद का पार्थिव शरीर पहले हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद लाया गया. वहां से सैन्य वाहन के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए टप्पल, जट्टारी और हजियापुर मार्ग से सालपुर पहुंचाया गया. पूरे रास्ते हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर खड़े रहे और अपने वीर जवान को अंतिम सलाम किया. कई स्थानों पर पुष्पवर्षा की गई और ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ तथा ‘जितेंद्र शर्मा अमर रहें’ के नारों से वातावरण गूंज उठा.
मां के आंसुओं ने भावुक किया हर दिल
शहीद बेटे के बलिदान की खबर मिलते ही उनकी मां राजेश्वरी देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिवार और गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गईं. हालांकि दुख के इस कठिन क्षण में परिजनों ने इस बात पर गर्व जताया कि उनका बेटा मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गया.
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि
शहीद के घर पर लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का पहुंचना जारी रहा. राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर, सांसद सतीश गौतम, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन समेत कई अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी और श्रद्धांजलि अर्पित की. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की.
देशभक्ति के नारों से गूंजा सालपुर
टप्पल से लेकर सालपुर तक हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. बाइक, ट्रैक्टर, कार और पैदल चलकर पहुंचे लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. गांव की गलियां देशभक्ति के नारों से गूंज उठीं. सार्जेंट जितेंद्र शर्मा भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका साहस, समर्पण और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. देश हमेशा अपने इस वीर सपूत के सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा.
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