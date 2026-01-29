Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3090722
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान! UGC के विरोध में अलंकार अग्निहोत्री PMO तक करेंगे पैदल मार्च

Alankar Agnihotri: हाथरस पहुंचे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता कर सांसदों को निकम्मा और नाकारा बताया. उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 29, 2026, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alankar Agnihotri
Alankar Agnihotri

Alankar Agnihotri: बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है. हाथरस पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के साथ मिलकर 1 फरवरी को भारत बंद, 7 तारीख को हाथरस से दिल्ली पीएमओ कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे. इससे पहले एटा पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया था कि मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है. 

हाथरस में अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान 
हाथरस पहुंचे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता कर सांसदों को निकम्मा और नाकारा बताया. वहीं, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले पर कहा कि यह काम 19 तारीख से सांसदों को कर देना चाहिए था, जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा है. लेकिन यह पूर्ण नहीं है, इस पूरे कानून को वापस लेना होगा. 

7 फरवरी को दिल्ली तक पैदल मार्च 
उन्होंने 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया. 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली तक पदयात्रा का ऐलान किया. इसी के साथ सभी स्वर्ण समाज का इसमें सहयोग मांगा है कि वह आए और हमारे साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान करें. ताकि काला कानून वापस लिया जा सके. हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने प्रेस वार्ता कर भारत सरकार के यूजीसी कानून के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लाल किले पर गोली मारने का आवाहन 
सात फरवरी को हाथरस से दिल्ली पीएमओ कार्यालय पहुंच कर इच्छा मृत्यु की मांग करने का ऐलान किया. वहीं सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी कानून रोक लगाने को इसे सरकार की योजना करार दिया. राष्ट्रीय श्रवण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया ने बताया कि सरकार का ये कानून सर्वणों पर एक गहरा घात है, जो हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, यदि इसे खत्म नहीं किया जाता है तो हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लाल किले पर खड़ा होकर सिर में गोली मारने का आवाहन करेंगे. 

कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री?
अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं. जब वो करीब 10 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद अलंकार तमाम बाधाओं से जूझते हुए सिविल सेवा की तैयारी की थी और पहले ही प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. इसी के साथ वह डिप्टी कलेक्टर बन गए थे. उनकी मां गीता अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में भी उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी.

यह भी पढ़ें : पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे एटा, कहा- मुझे फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश

यह भी पढ़ें : Alankar Agnihotri: आधी रात किस डर से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने छोड़ा सरकारी आवास...अलंकार अग्निहोत्री को किससे खतरा?

TAGS

alankar agnihotri

Trending news

Hardoi News
वर्दी बनी ढाल, दबंग बने बेखौफ, हरदोई में पुलिस और ग्राम प्रधान का गठजोड़ बेनकाब
dehradun news
नाम पूछा, मजहब जाना और फिर टूट पड़े… देहरादून में कश्मीरी युवकों पर जानलेवा हमला
UP Government teachers
UP के 15 लाख शिक्षकों के लिए गुड न्यूज! प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा
Lucknow news
यूपी बजट सत्र की तारीखों का एलान! 9 फरवरी से शुरू होगा सेशन ! जानिए पूरी डिटेल
UP panchayat elections
यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार! इन वजहों से 2026 में भी टल सकते हैं चुनाव
BSP chief Mayawati
UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, कही ये बड़ी बात
Pratapgarh News
विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक
Pratapgarh News
विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक
Swami Avimukteshwaranand
UGC सनातन को बांटने और काटने की मशीन....शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
Hardoi News
UGC के नए नियमों के खिलाफ उबाल! अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन