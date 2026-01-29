1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान! UGC के विरोध में अलंकार अग्निहोत्री PMO तक करेंगे पैदल मार्च

Alankar Agnihotri: हाथरस पहुंचे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता कर सांसदों को निकम्मा और नाकारा बताया. उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था.
Alankar Agnihotri: बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है. हाथरस पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के साथ मिलकर 1 फरवरी को भारत बंद, 7 तारीख को हाथरस से दिल्ली पीएमओ कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे. इससे पहले एटा पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया था कि मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है.
हाथरस में अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान
हाथरस पहुंचे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता कर सांसदों को निकम्मा और नाकारा बताया. वहीं, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले पर कहा कि यह काम 19 तारीख से सांसदों को कर देना चाहिए था, जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा है. लेकिन यह पूर्ण नहीं है, इस पूरे कानून को वापस लेना होगा.
7 फरवरी को दिल्ली तक पैदल मार्च
उन्होंने 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया. 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली तक पदयात्रा का ऐलान किया. इसी के साथ सभी स्वर्ण समाज का इसमें सहयोग मांगा है कि वह आए और हमारे साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान करें. ताकि काला कानून वापस लिया जा सके. हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने प्रेस वार्ता कर भारत सरकार के यूजीसी कानून के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है.
लाल किले पर गोली मारने का आवाहन
सात फरवरी को हाथरस से दिल्ली पीएमओ कार्यालय पहुंच कर इच्छा मृत्यु की मांग करने का ऐलान किया. वहीं सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी कानून रोक लगाने को इसे सरकार की योजना करार दिया. राष्ट्रीय श्रवण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया ने बताया कि सरकार का ये कानून सर्वणों पर एक गहरा घात है, जो हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, यदि इसे खत्म नहीं किया जाता है तो हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लाल किले पर खड़ा होकर सिर में गोली मारने का आवाहन करेंगे.
कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री?
अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं. जब वो करीब 10 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद अलंकार तमाम बाधाओं से जूझते हुए सिविल सेवा की तैयारी की थी और पहले ही प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. इसी के साथ वह डिप्टी कलेक्टर बन गए थे. उनकी मां गीता अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में भी उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी.
