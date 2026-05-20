अलीगढ़ में बेकाबू रफ्तार का कहर, SBI के ब्रांच मैनेजर समेत दो की मौत

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे में बैंक में कार्यरत पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अली नगर के पास देर रात घटित हुआ, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई.

घटना विस्तार से

जानकारी के अनुसार, कार में पति-पत्नी सवार थे. कार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) की बन्नादेवी शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात तान्या शर्मा चला रही थीं. उनके साथ उनके पति विवेक चंद्रा भी सवार थे, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही हरदुआगंज शाखा में बतौर शाखा प्रबंधक (मैनेजर) कार्यरत थे.

देर रात अली नगर के पास अचानक कार पर से नियंत्रण खो गया और वाहन सड़क से नीचे उतरकर कई बार पलट गया. हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

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पुलिस की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. इस घटना के बाद बैंकिंग जगत और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है.

हमीरपुर में हादसा

हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर और दुग्ध वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में अमूल दूध वाहन के चालक की मौत हो गई. हादसें में दोनों वाहनों चालको के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दुग्ध वाहन में लदे दूध के पैकेट सड़क पर बिखर गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया. जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस कार्रवाई में जुटी है. घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के NH-34 पर चंद्रपुरवा गेट के पास की बताई जा रही है.

हमारीअपील है कि रात के समय गाड़ी चलाते समय अत्यधिक सावधानी और नियंत्रित गति में वाहन चलाएं. थकान या कम रोशनी अक्सर ऐसे गंभीर हादसों का कारण बनती है.

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