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Aligarh Accident: तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंदा, मां-बेटे समेत तीन की मौत; एक का पैर कटा

Aligarh Accident: अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क के पास तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने दो मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि चौथा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 28, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:32 AM IST
Aligarh Accident: तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंदा, मां-बेटे समेत तीन की मौत; एक का पैर कटा
Image Credit: Aligarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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