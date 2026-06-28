Aligarh Accident: तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंदा, मां-बेटे समेत तीन की मौत; एक का पैर कटा

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब तीन बजे डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना हरदुआगंज क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित निर्माणाधीन सड़क के पास एक्सयूवी कार और दो मोटरसाइकिलों के बीच दुर्घटना हुई है.पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई. चौथे घायल का इलाज जारी है और उसकी स्थिति खतरे से बाहर है. दुर्घटना करने वाले वाहन और उसके चालक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. मामले में तहरीर के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.