अलीगढ़ के घंटाघर में नई चमक! लेजर शो, फाउंटेन और कैफेटेरिया से बदलेगा शहर का स्वरूप

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ऐतिहासिक घंटाघर का सुंदरीकरण अब रफ्तार पकड़ चुका है. 29 दिसंबर को महापौर प्रशांत सिंघल, विधायक अनिल पराशर और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने विधिवत शुभारंभ कर परियोजना को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. पीपीपी मॉडल पर विकसित हो रही इस योजना के तहत घंटाघर को लेजर शो, संगीतमय फाउंटेन और आधुनिक कैफेटेरिया से सजाया जाएगा.

लेजर और लाइट-साउंड शो का आकर्षण

घंटाघर में लेजर शो इस परियोजना का मुख्य आकर्षण बनेगा. हिंदी और अंग्रेजी में 10 से 12 मिनट का लाइट-साउंड शो शहर के इतिहास, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करेगा. तकनीकी रोशनी, संगीत और कथन शैली के जरिए दर्शकों को अनोखा अनुभव मिलेगा, जिससे यह स्थल शाम के समय भी जीवंत नज़र आएगा.

कैफेटेरिया और संगीतमय फाउंटेन का निर्माण

करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से पार्क में आधुनिक कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा, जो फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है. यहां संगीतमय फाउंटेन भी लगाया जाएगा, जो रोशनी और धुन के साथ मनोरंजन का विशेष आकर्षण बनेगा. यह सुविधा परिवारों, बच्चों और पर्यटकों के लिए बेहतरीन ठहराव स्थान तैयार करेगी.

पीपीपी मॉडल के तहत विकास और रखरखाव

इस पूरी परियोजना को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल में विकसित किया जा रहा है. निर्माण के बाद कंपनी अगले 10 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसके बाद स्थान का स्वामित्व नगर निगम को सौंप दिया जाएगा. इस मॉडल का उद्देश्य परियोजना को स्थायी, व्यवस्थित और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाना है.

महापौर प्रशांत सिंघल ने क्या कहा?

महापौर प्रशांत सिंघल ने बताया कि यह जिले को स्वच्छ, सुंदर, हरित शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. घंटाघर की नई भव्यता शहर की नई पहचान बनेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी. यह स्थान नागरिकों के लिए नया मनोरंजन व आकर्षण स्थल साबित होगा.

