Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3058785
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ के घंटाघर में नई चमक! लेजर शो, फाउंटेन और कैफेटेरिया से बदलेगा शहर का स्वरूप

Aligarh News: अलीगढ़ के ऐतिहासिक घंटाघर का सुंदरीकरण शुरू हो चुका है, जिससे पुराने विरासत स्थल को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है. पार्क क्षेत्र में साफ-सफाई, हरियाली, बैठने की व्यवस्था और नई सुविधाओं के साथ इसे पर्यटन व मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अलीगढ़ के घंटाघर में नई चमक! लेजर शो, फाउंटेन और कैफेटेरिया से बदलेगा शहर का स्वरूप

Aligarh News:  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ऐतिहासिक घंटाघर का सुंदरीकरण अब रफ्तार पकड़ चुका है. 29 दिसंबर को महापौर प्रशांत सिंघल, विधायक अनिल पराशर और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने विधिवत शुभारंभ कर परियोजना को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. पीपीपी मॉडल पर विकसित हो रही इस योजना के तहत घंटाघर को लेजर शो, संगीतमय फाउंटेन और आधुनिक कैफेटेरिया से सजाया जाएगा.

 लेजर और लाइट-साउंड शो का आकर्षण
घंटाघर में लेजर शो इस परियोजना का मुख्य आकर्षण बनेगा. हिंदी और अंग्रेजी में 10 से 12 मिनट का लाइट-साउंड शो शहर के इतिहास, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करेगा. तकनीकी रोशनी, संगीत और कथन शैली के जरिए दर्शकों को अनोखा अनुभव मिलेगा, जिससे यह स्थल शाम के समय भी जीवंत नज़र आएगा.

कैफेटेरिया और संगीतमय फाउंटेन का निर्माण
करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से पार्क में आधुनिक कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा, जो फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है. यहां संगीतमय फाउंटेन भी लगाया जाएगा, जो रोशनी और धुन के साथ मनोरंजन का विशेष आकर्षण बनेगा. यह सुविधा परिवारों, बच्चों और पर्यटकों के लिए बेहतरीन ठहराव स्थान तैयार करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पीपीपी मॉडल के तहत विकास और रखरखाव
इस पूरी परियोजना को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल में विकसित किया जा रहा है. निर्माण के बाद कंपनी अगले 10 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसके बाद स्थान का स्वामित्व नगर निगम को सौंप दिया जाएगा. इस मॉडल का उद्देश्य परियोजना को स्थायी, व्यवस्थित और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाना है.

महापौर प्रशांत सिंघल ने क्या कहा?
महापौर प्रशांत सिंघल ने बताया कि यह जिले को स्वच्छ, सुंदर, हरित शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.  घंटाघर की नई भव्यता शहर की नई पहचान बनेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी. यह स्थान नागरिकों के लिए नया मनोरंजन व आकर्षण स्थल साबित होगा. 

और पढे़ं; बादल बाबू रिहा....सना रानी के इश्क में बिना पासपोर्ट वीजा के पहुंच गए सरहद पार 

बाराबंकी में बजा विकास का 'बिगुल' ! 21,854 करोड़ के निवेश से बदलेगी जिले की तस्वीर

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

aligarh news

Trending news

mirzapur news
पहले दोस्त की हत्या, फिर खुदकुशी…वजह सुनकर कांप उठेगी रूह
Azamgarh news
आजमगढ़ में जमीन विवाद का तांडव! डंडों से मारपीट और घर में तोड़फोड़
Barabanki News
बाराबंकी में बजा विकास का 'बिगुल' ! 21,854 करोड़ के निवेश से बदलेगी जिले की तस्वीर
SIR in Uttar Pradesh
UP में 'SIR' की नई तारीखें जारी: कब आएगा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, आपत्ति की तारीख भी बदली
Amroha News
अमरोहा में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की संदिग्ध मौत, हाईवे किनारे खेत में मिला शव
prayagraj latest news
कौन हैं DM मनीष वर्मा, पहले चूल्हे पर रोटी सेकी, फिर डिप्टी CM से सरेआम मिली फटकार
Meerut News
ब्रांडेड चूल्हा असली है या नहीं, करें जांच ! मेरठ में पकड़ा गया नकली चूल्हा गिरोह
Unnao News
टंकी पर चल रहा था पति-पत्नी का झगड़ा, मधुमक्खियों ने ली ऐसी एंट्री कि पहुंचे अस्पताल
Hardoi News
चेहरे पर चोट के निशान...हरदोई में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत से हड़कंप
Ayodhya news
रामलला के द्वार में पहली बार मत्था टेकेंगे रक्षा मंत्री, जानें कितने घंटे रुकेंगे