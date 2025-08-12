Aligarh News: 13 घंटे 13 मिनट...34km की तैराकी, AMU की आफरीन जबीं ने इंग्लिश चैनल पार कर बनाया नया रिकॉर्ड
Aligarh News: 13 घंटे 13 मिनट...34km की तैराकी, AMU की आफरीन जबीं ने इंग्लिश चैनल पार कर बनाया नया रिकॉर्ड

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीपीएड की तैराक स्टूडेंट आफरीन जबीं ने इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रच दिया है. 34 किलोमीटर की तैराकी 13 घंटे 13 मिनट में आफरीन ने पूरी की है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:34 AM IST
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीपीएड की तैराक स्टूडेंट आफरीन जबीं ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सोमवार को वह इंग्लिश चैनल तैर पारकर रिकॉर्ड बनाने के बाद अलीगढ़ वापस लौट गईं. वापस लौटने पर एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने उन्हें सम्मानित भी किया. आफरीन को एएमयू कुलपति ने एएमयू की खेल प्रतीक करार दिया.

आफरीन ने बनाया नया रिकॉर्ड
रिपोर्ट्स की मानें तो 29 जुलाई 2025 को आफरीन ने डोवर (यूके) से कैप ग्रिसनेज (फ्रांस) तक 34 किलोमीटर की एकल तैराकी सिर्फ 13 घंटे 13 मिनट में पूरी कर ली है. जिससे वह विश्व के चुनिंदा सहनशक्ति तैराकों की लिस्ट में शामिल हो गईं. इस उपलब्धि ने एएमयू, पश्चिम बंगाल और पूरे देश को गर्व से भर दिया है.

कठोर ट्रेनिंग लेंगी आफरीन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आफरीन ने अपने माता-पिता, एएमयू और देश का इस साहसिक कोशिश में निरंतर समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया. आफरीन ने भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों में करने की इच्छा व्यक्त की. आफरीन का कहना है कि इस दिशा में वह वैश्विक मानकों को हासिल करने के लिए कठोर ट्रेनिंग लेंगी. 

शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रो. इकराम हुसैन ने कहा कि आफरीन भविष्य में और भी रिकॉर्ड बनाएंगी. आफरीन की इस ऐतिहासिक तैराकी ने न सिर्फ विश्वविद्यालय, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है.    

